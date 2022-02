Héric : polémique autour du projet d'installation d'un deuxième fast-food

A Héric, au nord de Nantes, le projet d'installation d'un nouveau fast-food fait polémique. Selon nos informations, il s'agirait d'un restaurant Burger King. Le conseil municipal vient de voter une motion, le 31 janvier, pour marquer son opposition.

La chaîne de restauration rapide aurait pour projet de s'implanter sur la zone d'activité de l'Erette, un parc où travaillent plus d'un millier de personnes juste à côté d'un Mc Donald's, à la place d'un restaurant qui proposait de la cuisine traditionnelle, fermé il y a un an. Résultat, les salariés auraient le choix pour se restaurer le midi entre un fast-food... et un autre fast-food !

"Manifestement, il y a un besoin"

"On ne peut pas imaginer que dans la durée, les gens qui travaillent sur cette zone d'activité, s'ils déjeunent au restaurant, n'aient le choix qu'entre du fast-food et du fast-food ! Mais il y a un besoin. Ce restaurant traditionnel, il fonctionnait très bien, il était plein le midi. Donc manifestement, il y a un besoin", souligne le maire d'Héric, Jean-Pierre Joutard.

La Ville a donc voté une motion d'opposition au projet, à défaut d'avoir pu se positionner financièrement sur le rachat de l'ancien restaurant voisin de Mc Donald's, le long de la quatre voies entre Nantes et Rennes.

"Comme c'est un grand groupe qui tient absolument à s'implanter le long de cette route, il a mis un prix très élevé qui fait que même si on avait pu racheter ce terrain, il n'y aurait pas pu avoir une viabilité économique avec un autre restaurant", explique Patrice Pinel, conseiller municipal d'Héric et vice-président de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.

Peu de marge de manœuvre

Aujourd'hui, dans les faits, les élus ont peu de marge de manœuvre. "Le permis de construire va être probablement dans les règles. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Donc, on sera obligé de le signer et les travaux commenceront sans qu'on ait pu avoir aucune action", poursuit Patrice Pinel.

Les élus espèrent désormais que le groupe acquéreur revoie sa copie et propose d'installer une autre de ses enseignes, de restauration plus traditionnelle. "Nos marges de manœuvre sont limitées, mais cependant, nous espérons que le groupe concerné entendra raison", souhaite le maire Jean-Pierre Joutard.

Il n'y a pas que l'intérêt économique - Jean-Pierre Joutard, maire d'Héric

"Vu de l'élu que je suis, il n'y a pas que l'intérêt économique. Il faut bien entendu que les affaires qui sont mises en place aient une rentabilité pour qu'elles soient viables. Mais _il faut que ça serve l'intérêt général_", conclut-il.

La communauté de communes d'Erdre et Gesvres a engagé des réflexions pour attirer un autre restaurant sur cette zone d'activité de l'Erette.