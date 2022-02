Herm : polémique autour du rachat du Domaine de l’Herminière par un promoteur immobilier varois

"Je ne comprends pas l'ampleur que ça prend", confie Albert Gautheron, propriétaire du Domaine de l'Herminière. Un collectif d'habitants d'Herm s'est monté et a lancé une pétition contre le projet de rachat de ce camping, composé d'une vingtaine de chalets. Un promoteur immobilier varois prévoit de l'agrandir et d'en faire un Parc Résidentiel de Loisirs, avec une soixantaine de chalets. Les habitants craignent notamment des nuisances sonores et un surcoût pour la commune.

Des craintes concernant l'avenir du projet

"Il y aurait des impacts directs sur les riverains, notamment le bruit, si cela passe de 20 chalets à 60. Le risque est également que les propriétaires s'y installent à l'année, cela serait donc un lotissement déguisé", craint Pascal, l'un des membres du collectif "Protégeons la qualité de vie à Herm". Sur leur page Facebook, les habitants pointent également du doigt l'absence de gardiennage, la forte augmentation de la circulation ou encore des locations de type Airbnb abusives.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire d'Herm, Philippe Cagnimel, trouve ces inquiétudes légitimes et avoue avoir lui aussi des interrogations, même s'il "fait confiance au promoteur". Le but de la réunion publique de ce lundi à 19 h est donc de mettre les choses au clair, et de permettre au propriétaire du camping d'échanger avec les habitants, le maire, et le promoteur.

"La polémique n'a pas lieu d'être"

Interrogé sur les différents arguments du collectif d'habitants, Albert Gautheron, propriétaire du Domaine de l'Herminière, estime que "tout est totalement faux." Il n'y aura ni nuisances sonores, ni déboisement d'une partie du site, ni d'impact sur l'environnement selon lui.

" J'ai 72 ans, je suis fatigué, j'ai accepté une offre de rachat, je ne comprends pas où est le mal. Les propriétaires seront des personnes âgées principalement, il n'y aura ni animation, ni restauration, pourquoi parler de nuisances sonores ? La polémique n'a pas lieu d'être", conclut-il. Il participera à la réunion pour s'en expliquer.