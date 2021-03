Héros du confinement : en Haute-Savoie, la supérette de Caroline est devenue bien plus qu’essentielle

Ce mercredi, France Bleu revient sur ces "12 mois qui nous ont changés". Il y a un an, les français découvraient le coronavirus et le confinement. Caroline, gérante d’une supérette en Haute-Savoie, raconte comment elle a vécu cette période et comment la crise sanitaire à bouleverser son métier.

Elle a de l’énergie à revendre et énormément de choses à raconter. Si à la fin de l’été dernier Caroline a quitté sa supérette de Collonges-sous-Salève et fait quelques kilomètres pour reprendre celle de Beaumont, elle se souvient sans problème du 16 mars 2020. Le soir où Emmanuel Macron a annoncé le confinement. "Là nous nous sommes dit : il se joue quelque chose mais sans vraiment imaginer ce qui allait se passer."

Un rôle à jouer

Depuis quelques jours déjà, sa supérette est prise d’assaut. "Là, on a mesuré qu’on avait un rôle à jouer. Les gens désertaient les hypermarchés pour les magasins de proximité et nous, nous étions au front." Un afflux de clients encore plus important dès le 17 mars, premier jour du confinement. "C'était violent. Les gens vidaient les rayons de farine, de pâtes, de sucre…" Alors, pour cette hyperactive pas question de rester sans rien faire. "Avec mon mari nous nous sommes dit : Ok ! on va s’organiser."

C'était une période riche et intense." - Caroline, gérante d'une supérette en Haute-Savoie

Trouver des masques, du gel hydroalcoolique… pas simple à cette époque ! "On n’avait même pas de bâches au niveau de la caisse." Alors c’est la débrouille. "Nous avons fait avec les moyens du bord", sourit-elle. Avec toujours ce souci, rassurer ses clients. "Les gens venaient avec la peur, c’était palpable."

Commerce essentiel

Le rythme de travail s’accélère. "On recevait deux fois plus de marchandises. Nous avons ouvert le dimanche matin et mis en place les livraisons à domicile." Elle terminera le confinement avec une liste de 150 clients à livrer. "C’est un service qui a vraiment été apprécié. J’ai apporté les courses chez des personnes âgées pour qui j’étais la seule visite de la journée."

Un an après, Caroline estime que cette crise a permis aux français "de se rendre compte de la pénibilité de notre métier". Et puis, le commerce de proximité est redevenu essentiel. "Nous étions les seuls ouverts. _L'unique endroit où les gens pouvaient parler_, se confier. Nous sommes devenus le lieu de vie du village." Son unique regret aujourd’hui, avoir vu une partie de ses clients du confinement reprendre leurs habitudes. "Oui, certains sont retournés dans les grandes surfaces mais nous avons quand même réussi à en fidéliser quelques-uns."