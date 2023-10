Hérouville-Saint-Clair : la deuxième ville du Calvados a fêté son 60e anniversaire

Alors que sa voisine, Caen va fêter son 1000e anniversaire en 2025, Hérouville-Saint-Clair a fièrement célébré son soixantième printemps avec ses habitants. Il faut dire qu'Hérouville n'est pas une ville comme les autres. Son cœur ne comporte pas de vieilles pierres, son développement a été fulgurant dès 1963. Bastion ouvrier puis étudiant, la petite sœur de Caen continue de cultiver sa différence coincée entre nostalgie et avenir.

ⓘ Publicité

La municipalité attendait jusqu'à 1 500 personnes sur la place François Mitterrand, à côté de la mairie. Sous le soleil et les guirlandes de couleur, les habitants étaient invités à partager un repas ensemble en écoutant de la musique, en dansant ou simplement en parlant.

Au début, il n'y avait que des champs

"Ici, il n'y avait que des champs. J'ai vu le premier quartier se construire. C'était Les Belles Portes. Ensuite, il y a eu le Grand Parc... La Haute-Folie, raconte Aline, retraitée et Hérouvillaise depuis la création de la ville. Chaque quartier est entouré par des grands axes, on y retrouve des écoles, des commerces..."

La ville se distingue par son architecture typique des années 1960. Le bâtiment le plus connu étant son triple château d'eau bleu. © Radio France - Léni Flouvat

Avec le temps, la ville s'est un peu transformée. Certains immeubles trop vétustes ont été détruits et ont laissé place à des constructions neuves plus basses et plus ouvertes sur les rues. Un défi de transformation urbanistique pour prendre en compte le dérèglement climatique.

"Il fait bon vivre ici. J'ai été enseignante dans la ville, confie la retraitée. J'ai bien connu les familles. Maintenant, je suis à l'Ehpad. Et vous voyez, je suis venu à l'anniversaire. Il y a beaucoup de choses à vivre, ici."