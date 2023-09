Hérouville-Saint-Clair : la venue d'un cirque avec animaux sauvages divise

À chaque fois qu'un cirque s'installe avec des animaux sauvages dans une commune, l'association PAZ tente d'écrire un mail au maire, pour le sensibiliser et l'inviter à interdire ce spectacle. Le maire d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), Rodolphe Thomas, a donc été récemment contacté par cette association de protection animale, car le cirque Romane Ritz est présent dans sa commune du 6 au 10 septembre.

ⓘ Publicité

Pas d'interdiction avant 2028

"Nous avons écrit au maire, pour lui expliquer ce qu'impliquent les spectacles pour les animaux. C'est-à-dire de l'emprisonnement à vie, du dressage mais aussi des transports. Ils n'ont pas d'environnement stable et adapté, c'est vraiment de la souffrance animale. Nous demandons donc au maire d'Hérouville de prendre les devants et d'interdire ces spectacles avec animaux dans sa commune", explique Amandine Sanvisens, co-fondatrice de l'association PAZ. "Les maires sont tout de même en droit de décider qui a le droit de s'installer ou non sur un terrain communal", ajoute-t-elle.

Les troupes de cirque doivent effectivement déposer une demande en mairie avant de s'installer dans une commune. Les maires sont libres de l'accepter ou de la refuser, pour plusieurs raisons. En revanche, ils n'ont pas le droit d'interdire la venue d'un cirque pour la simple raison qu'il détient des animaux sauvages, car cela est autorisé par la loi. Mais à partir du 1er décembre 2028, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d'animaux non-domestiques seront interdits partout en France.

"Il n'y a pas de maltraitance systémique dans les cirques"

Sollicité à Hérouville, le cirque Romane Ritz n'a pas souhaité s'exprimer au micro de France Bleu Normandie, rappelant simplement que la loi autorise la détention d'animaux sauvages. L 'Association de défense des cirques de famille ajoute par ailleurs que "tous les cirques sont contrôlés en permanence. Il n'y a pas de maltraitance systémique dans les cirques. Donc on n'a pas besoin que des associations, qui n'y connaissent rien, viennent nous expliquer notre métier. Elles ont obtenu l'interdiction de détention d'animaux non-domestiques en 2028, d'ici-là, qu'on nous laisse tranquilles. Ça devient du harcèlement là", réagit Cyrille Emery, délégué général de l'association. De son côté, le cirque Romane Ritz communique régulièrement sur sa page Facebook. "Nos animaux sont notre priorité", peut-on par exemple lire sur un post annonçant l'arrivée du cirque à Hérouville.

Le dilemme pour les maires

Les communes se retrouvent souvent face à un dilemme : écouter les associations de défense animale ou les circassiens. Un sujet parfois sensible, qui divise. La mairie d'Hérouville-Saint-Clair assure réfléchir à ce sujet. "Nous sommes prêts à échanger à ce sujet avec les associations. Mais nous, on ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter et interdire ces cirques. Il faut que ça se fasse progressivement, sensibiliser les citoyens à ça. C'est une activité que l'on a depuis des années sur notre commune, et qui a son public, les familles aiment venir voir les spectacles. Les circassiens ont également besoin de travailler. Mais c'est sûr que nous sommes de plus en plus attentifs au traitement des animaux, nous tentons de contrôler au mieux", explique Baya Mounkar, maire-adjointe d'Hérouville en charge de la vie associative.

En France, plusieurs villes refusent d'accueillir des cirques avec des animaux. C'est notamment le cas de Paris, Grenoble, Montpellier, Strasbourg ou encore Nice.