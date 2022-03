Itzulera, le retour...c'est le titre de la chanson et du clip de Herri Urrats 2022. Avant son concert à Biarritz samedi et ses voyages internationaux, ce lundi l'auteur Pello Reparaz est passé par le lac de Senpere pour présenter l'hymne de cette année enregistré en duo avec Erramun Martikorena.

Herri Urrats : la grande fête des ikastola sous le signe de la chanson et du clip "Itzulera", le retour

Pello Reparaz, du groupe Zetak, et Émile Negueloua de l'association Herri Urrats pendant la présentation du clip "Itzulera"

Itzulera, le retour, c'est le slogan de Herri Urrats, la grande fête des ikastola du Pays basque nord. C'est aussi le titre de la chanson et du clip de cette nouvelle édition. Il s'agit d'un plan séquence unique de trois minutes et demi filmé sur les hauteurs des montagnes navarraises. La musique est signée Pello Reparaz, du groupe Zetak, en duo avec Erramun Martikorena, le berger de Baigorri qui s'est mis à la musique pop-électronique pour la première fois. La grande fête des ikastola de la fédération Seaska aura lieu le dimanche 8 mai autour du lac de Senpere-Saint Pée sur Nivelle comme cela a été le cas depuis 1984. À cause de la pandémie, la dernière édition remonte à mai 2019.

Émile Negueloua, membre de l'association qui organise Herri Urrats Copier

Musika harrigarriarekin dator aurtengo Herri Urrats. Gehien atsegin duen estiloari jarraikiz, Pello Reparaz arbizuarrak pop elektroniko doinuak asmatu eta Erramun Martikorena Baigorriko artzainarekin kantua eta bideo klipa grabatu ditu Nafarroako mendietan. Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko besta haundia maiatzaren 8an ospatuko da Ortzango errekan, Senpereko aintziraren inguruan. 1984tik bertan ospatzen da urte guziz bainan pandemiarengatik azken edizioa 2019ko maiatzean izan zen.

Pello Reparaz "Itzulera" kantua eta bideokliparen egilea Copier