Hervé Féron, le maire de Tomblaine reçoit une Marianne d'or

Chaque année, les Marianne d'or consacre des actions innovantes entreprises par les collectivités locales ou des institutions dans leur domaine de compétences. Cette année deux meurthe et mosellans sont mis à l'honneur : Bernard Dupont, le directeur du CHRU de Nancy et Hervé Féron, le maire de Tomblaine, se voient distingués pour leur action pendant la crise sanitaire. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui a remis sa blouse de médecin urgentiste pour aider à l'hôpital de Mulhouse, est lui aussi récompensé d'une Marianne d'Or.

Hervé Féron, maire de Tomblaine et Jean Rottner, président de la Région Grand Est reçoivent tous les deux une Marianne d'or - Aucun

Une reconnaissance de la fonction de Maire

Hervé Féron n'est pas peu fier de cette récompense "je suis évidemment fier pour moi mais surtout pour les tomblainois. Durant le confinement, on a crée une web-télé "télé Tomblaine solidarité" qui permettait aux gens de s'exprimer tous les jours. ça a permis d'organiser la solidarité, ça nous a permis aussi de faire travailler des intermittents qui acceptaient de jouer de la musique sous les balcons des personnes âgées. Je pense aussi aux personnels soignants de la maison de santé pluriprofessionnelle de Tomblaine qui se sont démenés au plus fort de la crise. Je n'oublie pas non plus les agents municipaux et de nombreux bénévoles qui n'ont pas hésité à se mobiliser pour donner un coup de main. Je suis particulièrement fier car cette Marianne consacre les actions en faveur de la santé et de la solidarité, ce qui a du sens à mes yeux. C'est mon combat en politique, qu'on reconnaisse tous ces maires qui oeuvrent au quotidien pour maintenir du lien malgré la baisse des dotations. C'est passionnant et le jour où il n'y aura plus de maires, je ne sais pas comment la cohésion sociale va pouvoir subsister".

A Tomblaine, des bénévoles se sont mobilisés pour réaliser des milliers de masques - Aucun

Une grande fête populaire au mois d'octobre

Hervé Féron prévoit d'organiser une grande fête dans sa ville au mois d'octobre, si les conditions sanitaires le permettent, pour célébrer "la libération et la solidarité dans la ville. Il s'agira de remercier tous les acteurs, personnels soignants, enseignants, bénévoles et agents municipaux, fortement mobilisés durant le confinement.