Hesdin : le tournage de la série "Les Rivières pourpres" interrompu suite à des cas de Covid

Dans le Montreuillois, le tournage des « Rivières pourpres » est interrompu. Des cas de Covid-19 sont apparus parmi les personnels techniques et les acteurs. 25 personnes seraient concernées sur 60. Cette série télévisée de France 2 était en tournage, à la villa Debruyne, à Hesdin.

Agé de 61 ans, Olivier Marchal est l'acteur vedette de la série "Les Rivières pourpres" dont le tournage est interrompu pour cause de Covid, à Hesdin.

Storia Télévision est peu loquace. Le producteur de la série Les Rivières pourpres assure simplement que la situation est "sous contrôle", après l’interruption de son tournage, à Hesdin, en fin de semaine dernière, en lien avec des cas de Covid-19.

Et en attendant la reprise du tournage, en fin de semaine ou au début de la suivante, une partie des équipes techniques et des acteurs ont été placés à l’isolement. Cela concerne 25 personnes, selon nos informations, que ne confirme pas la production. Elle refuse également d’indiquer si Olivier Marchal, l’acteur vedette de la série, est concerné ou non.

Confinés à l'hôtel

Cas positifs et cas contacts sont confinés au deuxième étage de l’hôtel Hermitage à Montreuil, qui a été condamné, et où des repas leurs sont livrés. Les restaurants de la ville, qui servaient de cantine aux équipes, sont passés à la livraison. Une situation qui n'est pas du meilleur effet, pour l’hôtel, alors que les vacances de la Toussaint démarrent.

Dans notre région, 22 jours de tournage étaient programmés pour cette série à succès de France 2. Les arrêtés municipaux de la ville d’Hesdin, signés pour faciliter le travail des équipes techniques, ont été prolongés, en particulier autour de la villa Debruyne où deux épisodes sont tournés.