Hésingue : opposé au préfet sur les gens du voyage, le maire menace de ne pas organiser les élections

Le maire d'Hésingue Gaston Latscha pousse un coup de gueule contre les services de l'Etat et le préfet du Haut-Rhin. Il menace de ne pas organiser les élections régionales et départementales dans sa commune de près de 3.000 habitants, si le dossier des gens du voyage n'est pas réglé.

Il a alerté récemment la presse, pour tirer la sonnette d'alarme sur cette situation.

Excédé par les occupations illicites

"Je suis quelqu'un de respectueux et j'attends aussi qu'on me respecte et la population attend aussi une réaction," explique Gaston Latscha. Depuis la fin du mois de mai, une quinzaine de caravanes des gens du voyage se sont installées sans autorisation sur la zone d'activité du Technoparc. Des situations qui deviennent de plus en plus fréquentes.

Selon le maire, il y a des dégradations et des nuisances, l'élu a demandé l'évacuation depuis dimanche dernier, mais pour l'instant sans effet. Une situation qui l'exaspère, il menace donc de ne pas organiser les élections si il n'a pas de réponse du préfet.

Lundi soir, lors de la réunion du conseil municipal, Gaston Latscha annoncera si oui ou non il organise les différents scrutins.