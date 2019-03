Heure d'été : et si la France et l'Allemagne vivaient à une heure différente ?

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

On vient de passer à l'heure d'été, un rituel qui pourrait disparaître en 2021. La Commission européenne propose de renoncer au changement d'heure. Et de laisser chaque état opter soit pour l'heure d'été soit pour l'heure d'hiver. Et si l'Allemagne et la France faisaient des choix différents?