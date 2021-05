"Heures calmes" dans les magasins : un premier pas vers l'inclusion des autistes pour les associations

De plus en plus d'enseignes de grande distribution mettent en place des "heures calmes". Premier à le faire à Reims, l'Hyper U de la Croix Blandin a trois créneaux. Pour permettre notamment aux autistes de faire leurs courses avec moins de bruit et de lumière.

Trois fois par semaine à l'Hyper U de la Croix Blandin à Reims, la lumière y est plus tamisée, la musique réduite : c'est ce qu'on appelle les "heures calmes" crées notamment pour faciliter la vie des publics autistes. L'hypermarché a mis en place ces créneaux depuis 2019, et d'autres enseignes de grande distribution lui ont depuis emboîté le pas. "Au départ c'était une heure et demi par semaine et on a eu des retours très positifs à l'époque sur les réseaux sociaux, et directement auprès de moi quand j'étais dans le magasin ", explique Alexandre Machet le PDG.

Trois créneaux par semaine, le matin, le midi ou le soir

Rien de mercantile là dedans assure t-il. "Nous ça nous coûte pas grand chose de le faire, on baisse un peu la lumière, on supprime les messages radio un peu agressifs, ca n'empêche pas le client lambda de faire ses courses, ce n'est pas une gêne, en revanche c'est le seul moyen pour certaines personnes de faire leurs courses", poursuit Alexandre Machet. D'ailleurs l'hypermarché n'en fait pas la pub à l'entrée du magasin. Or aujourd'hui l'Hyper U de la Croix Blandin à Reims propose trois créneaux d'heures calmes dans la semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi... Le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30, heure de forte affluence. "Si on en fait plus la pub, c'est peut être parce que c'est devenu la normalité", sourit Alexandre Machet.

Alexandre Machet au micro de Sophie Constanzer Copier

C'est un bon début, parce que jusqu'à présent il n'y avait rien d'adapté pour eux

Un autre groupe de grande distribution, Carrefour, a aussi mis en place un créneau de ce type une fois par semaine depuis avril dans certains de ses magasins. Notamment à Châlons-en-Champagne. Alors qu'en pensent les associations ? "Quand on est différent, on l'est tout le temps, et les personnes autistes ne font pas leurs courses qu'une fois par semaine et il y a des autistes qui travaillent et qui ne peuvent pas aller au magasin de 14 h à 15 h...", souligne d'emblée Jennifer Brouard, cheffe de service au Foyer d'accueil médicalisé pour autistes "Murielle Renard" à Cormontreuil.

Avant de noter malgré tout l'avancée : "c'est un bon début parce que jusqu'à présent il n'y avait absolument rien d'adapté pour eux, on voit quand même que le grand public est sensibilisé, et on voit que d'autres groupes de grande distribution s'y mettent... mais il faudrait que ça devienne culturel".

Les sorties sont limitées, donc difficile de tester les heures calmes. © Radio France - Sophie Constanzer

Des heures calmes difficiles à "tester" depuis la crise sanitaire

Problème des "heures calmes" : les trois confinements, le port du masque obligatoire partout, le risque de contracter le virus, ont eu raison des sorties des publics autistes dans les lieux clos Notamment à l'association les Papillons blancs. "Pour les protéger et protéger les autres, le fait que certains ne peuvent pas porter le masque ça limite les sorties qu'on peut faire avec eux", explique Jennifer Brouard.

Les 35 résidents du foyer Murielle Renard, âgés de 20 à 40 ans, sont en effet pour certains autistes sévères, ont du mal à porter le masque. Mais les heures calmes ont le mérite de faire parler de l'autisme, des troubles qui y sont associés pour Jennifer Brouard : "on dit souvent qu'il y a autant d'autisme que d'autistes mais voilà pour certains vous pouvez imaginer avoir la migraine, on supporte pas la lumière, le bruit, d'être touché alors imaginez avoir la migraine tout le temps et aller faire vos courses avec la migraine...".