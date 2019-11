"Heureusement qu'ils sont là" : le Secours populaire de Côte d'Or recherche de nouveaux bénévoles

Dijon, France

Vous avez du temps et vous envie de vous impliquer pour une bonne cause ? Le Secours populaire de Côte d'Or cherche de nouveaux bénévoles. L'association repose en effet en grande partie sur eux, et comme il y a régulièrement des départs, il faut donc compenser avec de nouvelles recrues.

C'est Jacqueline, bénévole de longue date, qui s'occupe du recrutement. Les postes proposés sont variés : "L'alimentaire c'est la plus grosse partie du travail de l'association. Mais on a aussi d'autres activités, comme le soutien scolaire, l'alphabétisation , les vacances, le sport, l'aide administrative et médicale...", liste-t-elle.

Les activités proposées sont variées, et on peut participer le temps que l'on souhaite. © Radio France - Victorien Willaume

Et Jacqueline l'assure, entre les contacts avec les bénévoles et les bénéficiaires, et les tâches variées, on ne peut qu'apprécier l'expérience : "En arrivant, on rencontre des gens chaleureux. Devenir bénévole peut apporter beaucoup, notamment au niveau des relations humaines.", assure-t-elle.

"Heureusement que les bénévoles sont là. Ce serait très compliqué pour moi sans le Secours populaire" - Mireille, une bénéficiaire

Les bénéficiaires ont bien conscience de l'importance de ces bénévoles, comme Mireille : "Heureusement qu'ils sont là, moi je leur tire mon chapeau. Ils sont de plus surchargés. Les factures sont difficiles à payer, ce serait très dur pour moi sans le Secours populaire.", explique-t-elle.

180 bénévoles sont inscrits au Secours populaire de Dijon, environ 500 dans l'ensemble du département. Certains sont très actifs, d'autres très peu.

D'après Jacqueline, qui s'occupe du recrutement des bénévoles, s'impliquer au Secours populaire est très enrichissant humainement. © Radio France - Victorien Willaume

Si l'aventure au Secours populaire de Côte d'Or vous intéresse, rendez vous au 15 Rue de la Brot, à Dijon, ou contacter le 03 80 30 20 70.