Heureux comme un nouveau Bordelais !

Environ 500 nouveaux Bordelais ont répondu à l'invitation de leur maire Alain Juppé ce samedi matin à l'hôtel de Ville. Occasion de découvrir les services de la ville et les projets en cours et à venir.

Quand Alain Juppé invite les nouveaux Bordelais à l'hôtel de ville ... c'est la cohue ! 500 personnes ont répondu présentes à l'invitation ce samedi matin au Palais Rohan. Il faut dire que Bordeaux a accueillie en 2016 pas moins de 4.500 familles supplémentaires. La capitale girondine attire de plus en plus les français en quête de nouvelle vie.

Sur plus de 4.500 nouveaux foyers recensés en 2016, les tendances par quartier sont les suivantes : Caudéran est celui qui attire le plus (21%). Viennent ensuite les quartiers Bordeaux Maritime, Centre et Chartrons Grand Parc Jardin Public (45% des nouveaux arrivants à eux trois). Suivis de Bordeaux-Sud, Saint-Augustin Tauzin Alphonse Dupeux, Nansouty Saint-Genès et enfin la Bstide.

Depuis 2006, la ville a accueilli près de 50.000 nouveau foyers.