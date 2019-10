Heyrieux : un débardeur polémique au collège Jacques Prévert

Heyrieux, France

À l'origine de l'affaire un débardeur porté par une élève de troisième, en septembre, et la semaine dernière un pull dévoilant une épaule. À ces deux occasions la jeune fille est reprise par la direction de l’établissement ou les surveillants, et à deux reprises aussi la mère de l'élève, s’en émeut en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux (l’une d’entre elle a d’ailleurs été depuis supprimée). "On me dit que c’est incorrect car ça peu déconcentrer les garçons" s’insurge Marion, la maman. "Les gens qui pensent qu’une épaule dénudée peut induire du harcèlement ce sont eux qui ont un problème" dit encore cette mère très remontée, surtout depuis qu’elle a appris, en fin de semaine dernière, l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre sa fille.

Aucune intention de stigmatiser qui que ce soit - Aymeric Meiss, pour le rectorat

Le rectorat, lui, soutient la direction du collège Jacques Prévert. Pour Aymeric Meiss, il n'y a pas d'arrière-pensée, juste une application du règlement intérieur qui demande aux collégiens de respecter une tenue propre, décente, et adaptée au travail. "C’est au chef d’établissement de donner la position de l’établissement" explique le directeur de cabinet de la rectrice "il n’y a aucune intention de stigmatiser qui que ce soit, simplement de dire que, tout un chacun, nous devons rentrer dans un collectif, avec un certain nombre de codes, y compris vestimentaires, que nous devons respecter".

Cette année, cette élève de troisième n’est pas la seule à s’être fait reprendre sur sa tenue dans ce collège d’Heyrieux.

Une réunion de conciliation doit prochainement se tenir entre la famille, le collège, le rectorat et les parents d'élèves.