A Nice, Ikéa aura deux enseignes

Pour les plus férus des meubles scandinaves, une antenne de 300m² va ouvrir avant l'été, en plein cœur de Nice. Ce magasin sera implanté rue Paul Déroulède, à côté de Jean Médecin. Vous pourrez passer des commandes internet, faire un devis pour construire une cuisine ou même acheter quelques accessoires en libre-service.

Le chantier avance dans la plaine du Var

Les 24.000 m² de cet espace commercial ouvriront fin 2021. 30% des travaux sont réalisés mais le chantier avance. 5 grues et 125 ouvriers s'activent au pied du stade Allianz-Riviera. Les treillis en acier dépassent des dalles en béton mais le 1er étage est sur pied. La première partie des travaux sera terminée à la fin de l'année.

30% des travaux du futur magasin Ikea sont réalisés au pied du stade © Radio France

Le futur centre commercial sera niché dans un ensemble immobilier plus vaste de 54.000 m². A côté de la marque jaune et bleue, des bureaux, des commerces et 289 logements. Le coût du projet s'élève à 150 millions d'euros : 1/4 financé par l'entreprise privée Bouygues, le reste à la charge du leader de l'ameublement.