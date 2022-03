Pornic : l'église de Sainte-Marie-sur-Mer fait peau neuve

L'église de Sainte-Marie sur Mer dans l'agglomération de Pornic, construite à la fin du 19ème siècle, s'offre une beauté. La mairie a choisit de mettre les moyens pour sauver son joyau : 1,9 millions d'euros. Une restauration dans les règles de l'art. Les travaux ont commencé il y a quelques semaines et doivent durer un an.

Près de 200 tonnes d'échafaudages, l'église est comme emmitouflée. Toute la façade est à refaire, il faut aussi rénover la charpente, le beffroi et même les vitraux. Pierluigi Pericolo, architecte du patrimoine en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, celui-là même qui a opéré sur le chantier de l'église Saint-Donatien à Nantes explique volontiers, toujours aussi passionné, que cette église est un peu particulière. "Construite vers 1860 sur les ruines d'une abbaye, elle offre une vue panoramique sur la mer et sert aussi de point de repère quand on est en mer". Le vent et l'air marin ont usé cette église, plus que centenaire, il y avait urgence à agir.

Pierluigi Pericolo, l'architecte du patrimoine et maître d'oeuvre © Radio France - Hélène Roussel

des travaux dans le respect de nos ancêtres" - directeur de l'entreprise Lefèvre

Mais attention : pas de gros oeuvre, tout est dans la finesse et dans un savoir-faire traditionnel. "Les pierres par exemple son nettoyées et analysées. Il faut retrouver les mêmes qu'à l'époque. Les enduits, tous les produits, c'est pareil. On travaille dans le respect de ce que nous ont laissé nos ancêtres" raconte le directeur régional de l'entreprise Lefèvre, Christian Loeb. Tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, tous sont spécialisés dans la restauration du patrimoine.

1,9 millions d'euros pour remettre l'église au milieu du village" - Isabelle Rondineau, adjointe en charge des travaux

"On a mis 1,9 millions d'euros pour cette restauration, mais pas de regret. On a voulu en quelques sortes remettre l'église au milieu du village" détaille Isabelle Rondineau, adjointe aux travaux à la mairie de Pornic. Les travaux doivent être terminés pour Noël prochain. Entre-temps, l'église reste ouverte pour les pratiquants ou les cérémonies. Il y a aura aussi des journées de rencontres entre les artisans et les enfants des écoles primaire et enfin des panneaux pédagogiques tout autour de l'église pour la journée du patrimoine pour raconter l'histoire de cette église et l'objectif de ces travaux. "L'église au coeur du bourg, c'est une histoire de patrimoine, de culture mais aussi de transmission et de dynamisme" conclue l'adjointe.