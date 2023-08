"Hier soir, il faisait 40 degrès dans ma chambre" : à Tours, 40% des logements sont des passoires énergétiques

Même si le mercure est monté nettement moins haut en Indre-et-Loire que dans des départements du sud de la France , la Touraine subit tout de même de fortes chaleurs depuis plusieurs jours. Des températures largement au-dessus des 30 degrés qui ont fini par réchauffer les logements. L'atmosphère est même carrément étouffante dans les maisons ou appartements les plus mal isolés.

La plateforme spécialisée namR a publié l'an dernier une étude qui montrait que 40% des logements de Tours sont considérés comme des passoires thermiques, avec des diagnostics énergétiques en catégorie E, F ou G. C'est par exemple le cas du petit appartement que Valérie loue sous le toit d'un immeuble ancien, dans le vieux-Tours, rue du Serpent Volant. Pas d'isolation, peu de ventilation, un cocktail infernal. "Ce mardi soir, la température est monté à 40 degrés. C'est un appartement au deuxième étage, juste sous le toit, avec des poutres apparentes. C'est charmant, mais on souffre vraiment de la chaleur" précise cette Ardennaise venue installer sa fille étudiante à Tours. "C'est étouffant la nuit. On dort avec des ventilateurs mais on n'arrive pas à créer de courant d'air pour rafraichir. On se réveille à trois heures du matin avec l'envie de prendre une douche parce qu'on transpire, on n'en peux plus. C'est vraiment pénible".

Clotilde vit quelques mêtres plus loin, dans un logement social de la rue Eugène Süe, mais comme elle n'est pas sous le toit, la température ne dépasse pas les 30 degrès dans son petit appartement. Largement suffisant, tout de même, pour mal dormir, d'autant qu'habiter au rez-de-chaussée entraine d'autres désagréments. "J'ai trois portes-fenêtres, toutes situées côté rue, donc je peux ouvrir mes fenêtres mais pas mes volets, sinon je risque de voir entrer des chiens, des chats ou des gens (rires). Et je n'ose plus brancher mon ventilateur depuis que les tarifs de l'électricité se sont envolés".

Les nuits de la quarantenaire sont donc très hachées. "Je tombe d'épuisement à un moment. Je dors 20 ou 30 minutes, je me réveille et puis je replonge 20 ou 30 minutes. Ce n'est absolument pas reposant et on est sans doute nombreux dans ce cas-là". Effectivement : une étude réalisée l'an dernier classait près de 3.000 logements HLM de la métropole de Tours parmi les passoires énergétiques. Cela correspond à 8% du parc social métropolitain.