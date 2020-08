Explosions à Beyrouth : Hind, franco-libanaise et Berrichonne, lance un appel aux dons

Depuis mardi, Hind ne décroche plus de son téléphone. Elle cherche à prendre des nouvelles de ses proches : "J'ai mes amis et ma famille au Liban. Certains sont blessés. D'autres ont eu les fenêtres de leurs appartements brisées..."

Au bout du fil aussi, beaucoup d'amis français qui sollicitent le couple pour apporter une aide. "Je suis la représentante en Berry de l'association Min Albi. c'est une association qui, au départ, apportait une aide alimentaire, mais aussi construisait des crèches ou des structures pour les personnes âgées; c'est une association humanitaire qui aide toutes les confessions".

Hind est née au Liban. Elle est une "enfant de la guerre" comme elle se décrit. C'est là-bas qu'elle a rencontré son mari, Mathieu, Berrichon d'origine et amoureux du pays. "J'y étais étudiant. Puis maintenant que je suis professeur, j'y enseigne parfois. On a coutume de dire que le Liban est grand comme la Gironde et Beyrouth, la capitale est un grand village d'un million d'habitants. C'est dire si la déflagration y a été encore plus fortement ressentie qu'ailleurs" explique t-il. Hind ajoute, déterminée : "On a eu la guerre, la corruption, la covid, et maintenant ça... Mais on va se relever. On va reconstruire !"

Le couple, installé à Châteauroux, lance donc un appel aux dons : "Ils ont besoin de tout... Il y a plus de 300.000 personnes qui n'ont plus de porte ou de fenêtres à leur appartement. Mais on ne sait même pas comment ils vont pouvoir acheminer les matériaux pour reconstruire : il n'y a même plus de port. c'est le serpent qui se mord la queue".

En attendant, plusieurs associations, à l'instar de Min Albi, lancent des appels à la solidarité : La Croix Rouge libanaise ou le Secours populaire ont ainsi mis sur pied des cagnottes pour aider les Libanais.