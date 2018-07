La Cropte, France

La sélection s'est passée sur l'hippodrome de Meslay-du-Maine. La délégation américaine a vu une dizaine de chevaux à l'entraînement. 5 ont finalement été choisis. 2 sont entraînés par des Mayennais : Jean-Philippe Raffegeau, à La Cropte et Damien Bonne, au Bourgneuf-la- Forêt. Une belle reconnaissance pour le travail accompli par ces grands professionnels de l'hippisme mayennais.

L'association new-yorkaise, regroupant des propriétaires, des entraîneurs et des drivers, a, au total, acheté 22 trotteurs made in France, tous âgés entre 5 et 10 ans. Elle a déboursé 24.000 euros pour chacun de ces chevaux. Les autres trotteurs sélectionnés l'ont été, notamment, au Domaine de Grosbois, près de Paris, et à Argentan, dans l'Orne.

Jamais une épreuve n'avait été organisée aux Etats-Unis pour uniquement des trotteurs de chez nous. Le but est bien évidemment de promouvoir cette race de l'autre côté de l'Atlantique.

Trois courses, qui se disputeront dimanche prochain sur l'hippodrome de Yonkers, seront ouvertes aux paris en France et retransmises en direct à la télé.