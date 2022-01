Hippisme : le driver mayennais, Anthony Barrier, rêve de l'Amérique ce dimanche à Vincennes

Ce dimanche 30 janvier se déroule le Prix d’Amérique, la plus grande course de trot attelé au monde à l’hippodrome de Paris-Vincennes. Le driver mayennais Anthony Barrier fait partie des favoris.

Le Prix d'Amérique va se disputer pratiquement à huis clos, seulement 5.000 spectateurs, à Vincennes ce dimanche 30 janvier, autorisés en raison de la crise sanitaire du Covid. La course promet des surprises puisque Face Time Bourbon, le cheval grand favori et double tenant du titre, est forfait en raison d’une blessure qui va l'éloigner définitivement des champs de course.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'absence de Face Time Bourbon change radicalement la donne.

Anthony Barrier est évidemment bien triste pour ce cheval dont la fougue et la vitesse ont passionné pendant de longues années les jockeys, les entraîneurs, les éleveurs et les turfistes. Mais la nature a horreur du vide. Avec Etonnant, le nom de son cheval, les chances de victoire du driver de Sain-Jean-sur-Erve sont nettement revues à la hausse. Certes, cette course, pas comme les autres, ce n'est pas la petite promenade tranquille du dimanche dans la campagne mayennaise. Anthony Barrier sait qu'il faut faire preuve de cran pour éviter les embûches jusqu'au poteau final : "il faut rester calme, concentré et surtout ne pas péter les plombs. C'est une course très compliqué à gagner car tout le monde a envie. Ce prix d'Amérique sera une course très ouverte, on fera tout pour honorer la Mayenne".

Le gagnant du Prix d'Amérique remportera la somme de 500.000 euros, joli pactole. Le driver et le cheval victorieux sont auréolés de gloire, un enthousiasme démesuré. Anthony Barrier espère bien rejoindre le célèbre éleveur mayennais Jean-Baptiste Bossuet, vainqueur à deux reprises dans les années 90 de la plus belle course de trot attelé au monde.