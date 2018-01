Bouère, France

Il y a 3 ans, le champion mayennais Voltigeur de Myrtavait fini 2ème. Pour la Mayenne, ce fut même l'apothéose cette année-là. Car c'est un autre cheval, entraîné chez nous, qui s'était imposé, Up and Quick.

Malheureusement le niveau actuel de Voltigeur de Myrt, à cause de problèmes pulmonaires, ne lui permet pas de faire partie des favoris, ce dimanche. Willy Flambard est journaliste et analyste hippique : "c'est vrai qu'à 9 ans, il est un peu usé physiquement comme tout athlète. Une usure physique et mentale également dans l'envie de gagner, l'envie de se battre".

A Vincennes, ce dimanche après-midi, il n'y aura donc qu'un seul cheval mayennais. Cela dit, ça ne remet pas en cause la qualité et des animaux et des écuries du département, juste un concours de circonstances explique Willy Flambard : "les places sont chères, on est au sommet de la pyramide. La Mayenne a un palmarès, la Mayenne a de très bons chevaux et entraîneurs, il faut avoir le bon cheval au bon moment. Mais quand on est au sommet, il y a une conjonction d'événements qui permet d'y être et d'y rester".

Un jeune driver mayennais également au départ

Le Grand Prix d'Amérique est une course qui draine jusqu'à 40 millions d'euros de paris. Plusieurs chevaux, ils sont 4 ou 5, prétendent à la victoire dont Bold Eagle, le double tenant du titre, et Bird Parker.

A Vincennes, il faudra aussi suivre la performance du jeune driver de Lassay-les-Châteaux, Mathieu Mottier, qui court pour une écurie de l'Orne, il s'agit de sa 1ère participation à l'épreuve.