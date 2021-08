Hippodrome de Pompadour : un nouveau système d'arrosage haut de gamme pour courir sur la piste des grands

L'hippodrome de Pompadour en Corrèze veut monter en gamme et attirer des courses et concours plus importants. Pour cela il a lancé un programme de travaux. Le premier aménagement est en passe de se terminer. Un nouveau système d'arrosage de la piste a été installé.

Il y aura encore beaucoup de monde ce week-end à Pompadour et en particulier ce dimanche sur l'hippodrome où sera disputé le traditionnel Grand prix de Pompadour. Un hippodrome qui est en pleine mutation. La société des courses de Pompadour a en effet décidé de le faire monter en gamme pour accueillir des courses plus importantes, dites premium, celles qui sont dans le circuit du PMU. Pour cela des travaux sont nécessaires. Première partie : le système d'arrosage a été changé.

Un arrosage au plus près des besoins

Le nouveau système - les deux premières phases de travaux sont terminées, la troisième sera achevée cet automne - qui aura coûté près d'un million d'euros, est un peu comme un compte goutte. Il est entièrement automatisé. Tous les 25 mètres un arroseur a été installé. Pour coller au plus près des besoins en eau du terrain très atypique à Pompadour explique Matthieu Lasternas, commissaire des courses responsable de la piste. "On a un hippodrome avec des différences de sols. Et ça monte, ça descend. Donc l'apport en eau ne sera pas le même suivant les parties de l'hippodrome". Et ça change tout pour les chevaux surtout dont les sabots trouveront désormais un sol homogène tout au long de la piste. Avec en particulier moins de risque de chutes pour eux.

Les JO en ligne de mire

Des risques de chutes inenvisageables pour des chevaux d'exception, des cracks, comme la société des courses de Pompadour souhaitent en recevoir plus à l'avenir. Le premier objectif est de s'inscrire dans la cour des hippodromes de pôle pour accueillir des courses premium, mais aussi de pouvoir accueillir des concours et événements internationaux. Pompadour est notamment labellisé pour les JO de Paris 2024 et espère accueillir au moins une délégation rappelle Aline Decouty, directrice de l'hippodrome. "Il faut que nos sols sportifs, puisqu'un hippodrome c'est avant tout un sol sportif, puissent répondre aux exigences de chevaux et d'athlètes de ce niveau-là". C'est dans la même optique que d'autres travaux sont déjà prévus. En 2023 les box et locaux d'accueils des cavaliers seront rénovés et agrandis.