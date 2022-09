Histoire de l'Alsace : la libération de Jebsheim reconstituée à l'écomusée d'Ungersheim

La libération de Jebsheim, fin janvier 1945 fait l'objet d'une reconstitution à l'écomusée d'Ungersheim en Alsace les 24 et 25 septembre. Deux associations alsaciennes permettent de mieux comprendre le quotidien des soldats français et allemands.

Les associations alsaciennes soldats d'hier et Alsace militaria proposent une reconstitution de la bataille de Jebsheim à l'écomusée d'Ungersheim.

Des reconstitutions historiques et scènes de vie à l'écomusée d'Ungersheim les 24 et 25 septembre 2022 : la bataille de Jebsheim, fin janvier 1945. Certains l'appellent le Verdun alsacien. La commune était alors stratégique pour l'Allemagne nazie qui a lancé une contre-offensive sur l'Alsace. Pour la 1ère armée française du général de Lattre de Tassigny, l'important c'est de sécuriser Strasbourg et de liquider la "poche de Colmar". Au début de l'année 1945, la commune change de mains à trois reprises, pour être finalement libérée par les forces françaises.

Des scènes pour comprendre le quotidien des soldats

L'écomusée d'Ungersheim propose de mieux comprendre le quotidien des soldats, aussi bien allemands que français grâce à deux associations alsaciennes : "soldats d'hier" et "Alsace militaria". Les 24 et 25 septembre, les membres des associations seront présents, en costumes à l'écomusée, pour des reconstitutions. Pas pour revivre des batailles, mais plutôt pour plonger dans la vie des soldats. 100 bénévoles sont mobilisés.

Une centaine de bénévoles sont mobilisés pour les reconstitutions. - Document remis par l'écomusée.

Les reconstitutions durent tout le week-end des 24 et 25 septembre 2022 à l'écomusée d'Ungersheim. Le prix du billet d'entrée n'augmente pas.