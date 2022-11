Histoire locale, sport, écologie : la ville d'Amiens retient 11 projets pour son deuxième budget participatif

Le ville d'Amiens vient de dévoiler ce mardi 8 novembre les onze lauréats de son 2e budget participatif à Amiens , sur 54 dossiers présentés. Ils vont pouvoir voir le jour grâce à une enveloppe d'1 million d'euros.

Quels sont les projets retenus ?

Devant tout le monde, on trouve la proposition de conserverie citoyenne portée par la Maison du Colonel, square Friant-les-Quatre-Chênes. L'idée est d'aménager une atelier de cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Les habitants, les associations et les producteurs locaux pourront y transformer leur fruits et légumes pour en faire des soupes, des conserves ou des confitures.

Dans les 10 autres projets retenus, certains font la part belle à l'histoire locale : on peut citer un parcours dans les rues d'Amiens autour de la Seconde Guerre Mondiale, mais aussi des aménagements pour mettre en valeur et faire connaître le site du marais des Trois-Vaches la ville a aussi retenu l'installation d'une statue pour commémorer l'abolition de l'esclavage square Aimé Césaire.

Dans le quartier Henriville, les enfants de l'école Delpech pourront s'initier au jardinage, au cycle de l'eau et des saisons dans une cour de récré plus verte. Après avoir emprunté des livres à la médiathèques Senghor, on pourra bouquiner tranquille dans un jardin de lecture aménagé à l'arrière du bâtiment. Enfin, ce sera "Amiens plage" sur la plaine Brossolette avec un espace dédié aux sports de plage et proposé par le club de Volley de la métropole !

La liste exacte

1. La conserverie citoyenne (596 points)

2. Aménagements afin de mieux faire connaitre le site du Marais des Trois Vaches et d’y favoriser la vie sociale (498 points)

3. La statue de l’abolition de l’esclavage « la famille esclave » (491 points)

4. Parcours sportif et de santé (469 points)

5. Nouvelle cour de récré pour l’école Delpech : plus verte et plus inclusive (463 points)

6. Spot Beach Park à Amiens (365 points)

7. Garage à vélos participatif sécurisé (334 points)

8. Jardin de lecture (319 points)

9. Rénovation des squares du cirque Jules Verne (319 points)

10. Chemins d’histoire dans la ville d’Amiens occupée (285 points)

11. Les 4 saisons (267 points)