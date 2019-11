Hiver en Côte-d'Or : les conseils d'un professionnel pour bien choisir vos pneus

Quetigny - France

Les pneus hiver vous permettent de rouler dans des conditions climatiques dégradées. Leur pouvoir de freinage est deux fois supérieur à celui des pneus été. Le pneu hiver est conçu pour optimiser l’adhérence des véhicules sur routes froides, qu’elles soient mouillées, enneigées ou verglacées. En dessous de 7°C il est temps de les installer explique Julien Benhamou directeur du Norauto de Quetigny qui voit passer 200 à 300 clients par jour en ce moment. Pas convaincu? Lisez ce qui suit.

France Bleu Bourgogne : Installer des pneus hiver coûte cher. Les prix vont en général de 150 euros les deux pneus à 300 euros les quatre montage compris pour une petite citadine. Moins onéreux, les pneus "4 saisons" peuvent ils constituer un alternative crédible selon vous?

Julien Benhamou : Les pneus "4 saisons" répondent à une clientèle qui va rouler essentiellement en plaine et qui ne vont pas se rendre en montagne. Le gros avantage c'est qu'ils évitent la remonte et la démonte propre aux pneus hiver en début et en fin de saison. Si l'on trouve de très bons produits ils ne remplissent pas les fonctions des pneus hiver. Cela veut dire qu'en terme d'adhérence, de motricité, de capacités de freinage le pneu hiver sera toujours le plus performant.

Les pneus hiver sont d'une grande diversité © Radio France - Thomas Nougaillon

"Je recommande les pneus hiver à ceux qui roulent beaucoup"

FBB : Donc si je vous suis bien les pneus "4 saisons" permettent de faire quelques économies mais il ne faut surtout pas se rendre en montagne avec...

JB : Absolument pas! Il faut vraiment avoir des pneus hiver pour aller en montagne. Et je recommande aussi les pneus hiver aux clients qui font beaucoup de kilomètres. Ils seront bien plus en sécurité qu'avec des pneus "4 saisons".

Les pneus hiver sont lamélisés et accrochent mieux la route en période froide que les pneus hiver © Radio France - Thomas Nougaillon

La loi n'impose pas les pneus hiver

FBB : Les pneus hiver sont-ils obligatoires?

JB : Au jour d'aujourd'hui la loi en France ne vous oblige pas à monter des pneus hiver. La "loi montagne" dont on a tant parlé a été reporté. Cela dit il ne faut pas attendre l'obligation légale pour vous mettre en sécurité. Si la loi évolue en ce sens il faut bien comprendre que c'est pour vous mettre en sécurité.

Allan démonte des pneus été... © Radio France - Thomas Nougaillon

Les pneus hiver permettent de diviser par deux les distances de freinage!

FBB : Justement qu'elle est l'incidence du pneu hiver sur les distances de freinage?

JB : En fait vous allez diviser par deux en moyenne votre distance de freinage avec un pneu hiver par rapport à un pneu été. Je prend souvent l'exemple du passage piéton en ville. Avec un pneu hiver vous allez vous arrêter au passage piéton. Avec un pneu été vous n'allez pas pouvoir stopper votre voiture. Bref, c'est important en dessous de 7°C de s'équiper de pneus M+S. C'est le pneu hiver lamélisé qui est fait pour avoir une bonne accroche sur le sol. Ou le pneu "4 saisons" (en respectant les conditions dont nous avons parlé) qui est l'intermédiaire entre le pneu été et le pneu hiver.

Laurent dans l'atelier de Norauto © Radio France - Thomas Nougaillon

FBB : Qu'est-ce-qui fait la différence entre un pneu hiver et un pneu été au niveau du dessin et de la texture?

JB : Sur le pneu hiver le dessin est beaucoup plus directionnel, il est donc lamélisé contrairement à un pneu été, ce qui permet de bénéficier d'un effet "griffe" et la gomme utilisée reste souple et ne durcit pas avec le froid ce qui permet d'avoir une bonne accroche sur la route.