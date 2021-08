Insécurité : le député LREM de l'Indre François Jolivet écrit aux Castelroussins et interpelle le maire

À une semaine de la mobilisation annoncée après la mort du jeune Maxime, tué dans une bagarre place de la République à Châteauroux le 28 juillet dernier, François Jolivet s'adresse aux Castelroussins dans une lettre ouverte qui leur sera adressée dans les jours qui viennent et qui est déjà diffusée sur les réseaux sociaux. "Je n’ai pas souhaité m’exprimer plus tôt, considérant que le temps du recueillement n’était pas celui du politique et encore moins de la polémique" écrit le député de La République En Marche dans l'Indre, après avoir rendu hommage à la famille et aux proches du jeune Maxime.

Après la sénatrice LR de Châteauroux Frédérique Gerbaud, François Jolivet estime que "le sentiment d’insécurité grandit et, lorsqu’il est nourri par des faits, devient malheureusement une réalité". Sur ce dossier de l'insécurité dans la Préfecture de l'Indre, le parlementaire rappelle d'abord, à moins d'un an des législatives, que des renforts policiers ont été octroyés au commissariat de Châteauroux : "ce renforcement des effectifs, couplé avec un renforcement des moyens (modernisation du parc automobile), apparaît essentiel dans ce contexte sécuritaire dégradé".

"La vidéosurveillance permet d’identifier les auteurs d’un crime mais ne permet pas de l’empêcher."

François Jolivet va plus loin en estimant que "Si la réponse peut être nationale, elle est aussi municipale". S'il salue le travail et la mobilisation du maire Gil Avérous, "un maire engagé pour sa commune, et nul doute qu’il le sera pleinement jusqu’en 2026 pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent", François Jolivet interpelle le premier magistrat Castelroussin : "Il me semble que nous devons réfléchir ensemble à de meilleures solutions au-delà de la vidéosurveillance. Châteauroux est en effet la ville de France la plus « vidéo-surveillée » par habitant. Les caméras sont utilisées pour la verbalisation à distance, mais ne paraissent pas pertinentes pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Rien ne remplace l’humain et l’action de terrain. La vidéosurveillance permet d’identifier les auteurs d’un crime mais ne permet pas de l’empêcher."

La responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants

Le député de l'Indre enfonce le clou en s'en prenant indirectement à la prise de position de Gil Avérous sur le cannabis, en rappelant que lui, contrairement au maire de Châteauroux, "est opposé à la légalisation du cannabis récréatif, car celle-ci ne ferait que renforcer la guerre des trafiquants décidés à conserver leur marché. Le cannabis légalisé, c’est la porte ouverte à des drogues plus dures dans nos rues et à la portée de nos enfants" écrit François Jolivet. Pour le député, il faut travailler sur la question de la responsabilisation des parents et François Jolivet, rappelle qu'il a déposé au printemps dernier, une proposition de loi visant à responsabiliser les parents de mineurs délinquants, proposition qui n'a pas été retenue. L'élu estime par ailleurs que le débat ne peut pas s'affranchir de réflexions sur "le problème de l’immigration" et du regroupement familial.

Pour conclure François Jolivet précise qu'il va se rapprocher des élus et acteurs de la sécurité afin, écrit-il "de mettre en place ensemble de nouvelles actions de rétablissement de l’ordre public".