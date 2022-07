Hochfelden : une maison à colombages démolie pour construire un parking

Une maison alsacienne en cours de démolition, ce mercredi à Hochfelden, malgré une mobilisation de plusieurs mois, et le soutien de Stéphane Bern, et du président de la CEA Frédéric Bierry. Le maire de la commune veut construire un parking sur l'emplacement.

On distingue encore les colombages, le grès rose des pierres d'angle, mais la maison est comme décapitée, à ciel ouvert. Elle n'a plus de toit. C'est un adhérent de l'Asma, l'Association de sauvegarde de la maison alsacienne, qui passait là par hasard, et qui a prévenu le vice-président, Denis Elbel : "C'est un scandale absolu. J'ai failli tomber de ma chaise quand on m'a envoyé la photo."

De nombreux soutiens locaux et nationaux, et un couple d'acheteurs

Cela fait plusieurs mois que l'association essaye de sauver la petite maison à colombages. Elle avait d'ailleurs reçu le soutien de Frédéric Bierry, le président de la CEA, de l'historien Georges Bischoff, et même de l'animateur Stéphane Bern. Un jeune couple était prêt à l'acheter, pour 50.000 euros, mais la mairie en demande deux fois plus - un prix injustifié, selon l'Asma, qui avait demandé une visite de contre expertise de la valeur - elle devait avoir lieu fin août.

L'association avait aussi proposé un projet alternatif au maire, faire un parking sur l'emplacement des dépendances, déjà rasées, et conserver la maison, afin de garder l'harmonie de la rue. "Ils auraient eu leur parking, avec deux places en moins. Maintenant, son parking, il ne va pas le faire très rapidement : il n'a pas le droit", martèle Denis Elbel.

Pas d'autorisation pour aménager le parking

Car si la démolition de la maison est bel et bien légale, le permis d'aménagement de ce parking, déposé par le maire a été retoqué par l'architecte des bâtiments de France, et la préfecture.

Mais ce qui désole encore plus Denis Elbel, c'est le gaspillage de matériaux précieux : "Il n'y a même pas une récupération minimale, alors que des tas de gens cherchent ce type de matériaux pour réhabiliter la maison qu'ils ont acheté. Ces superbes pierres d'angle en gré, ça va aller à la benne. On arrache tout. "

Le maire d'Hochfelden n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.