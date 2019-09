Hockey : les Dragons de Rouen reprennent la Ligue Magnus et annoncent "une saison de transition"

Rouen, France

A un peu plus de 24 heures de la reprise du championnat, les ouvriers s'affairent toujours autour de la glace et dans les vestiaires des Dragons de Rouen. Car la patinoire de l'Ile Lacroix vient de vivre la première phase d'importants travaux de rénovation. Des travaux de mise aux normes, de rénovation des espaces dédiés aux joueurs, avant une seconde phase qui verra l'équipement gagner plus de 500 places et de nouvelles loges.

Les Dragons ont hâte de retrouver leur patinoire ce vendredi soir contre Nice. "On est impatients de reprendre le championnat après un long mois d'août où on a été sur la route pour aller s'entraîner et jouer des matchs amicaux dans d'autres patinoires, notamment Caen ou Dunkerque", explique Loïc Lampérier.

Des joueurs contraints à l'exil ces dernières semaines

Les joueurs n'ont pu s'entraîner qu'à trois reprises mais les sensations sont bonnes. "Il y a encore quelques réglages à effectuer, notamment au niveau des éclairages. Mais on savait que ce serait une période de transition", poursuit l'attaquant rouennais.

Transition, c'est le mot qui revient quand on demande à l'entraîneur des Dragons les ambitions pour cette nouvelle saison. "C'est une saison de transition, car nous n'avons pas encore toutes les salles VIP ce qui nous a conduit à diminuer notre masse salariale de 20 %. On préfère être prudents dans notre gestion et on a choisi de recruter trois jeunes joueurs français, qui sont aux portes de l'équipe de France", affirme Fabrice Lhenry.

Une masse salariale en baisse de 20 %

Le favori de cette année sera Grenoble, qui a détrôné Rouen l'an dernier. "Ils ont une très belle équipe mais dans le sport tout est possible, on va essayer de faire au mieux toute la saison mais ça va être difficile de faire aussi bien que l'an passé car on a été très régulier", poursuit l'entraîneur.

Une régularité qui n'a pas été récompensée puisque les Dragons n'ont remporté aucun trophée. A eux de bien commencer leur saison, et de bien baptiser leur patinoire rénovée, en attaquant la saison par une victoire ce vendredi contre Nice.

RHE/Nice : coup d'envoi ce vendredi 13 septembre à 20 heures.