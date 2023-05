Hockey-sur-glace : Clément Fouquerel ne vient pas à Amiens "juste pour jouer la 8e place"

Il n'a pas encore posé ses valises à Amiens. "J'attends que ma grande termine son année scolaire à Bordeaux, on devrait arriver dans le courant du mois de juillet', pose Clément Fouquerel, 32 ans et nouveau gardien des Gothiques pour la prochaine saison de Ligue Magnus de hockey sur glace.

Prouver que j'ai toujours le niveau de la Magnus

Après six saisons en Gironde, l'international français a eu l'impression "d'arriver à la fin d'un cycle, que ce soit pour moi comme pour eux. Au départ, Bordeaux voulait me conserver mais avec une concurrence d'un gardien étranger, ce que je ne recherchais pas forcément. On va dire que la saison a été très compliquée à Bordeaux et que j'ai envie de prouver, et de me prouver à moi-même que j'ai encore le niveau d'être en Magnus et de performer."

A Amiens, Clément Fouquerel aura la lourde tâche de prendre la place de Henri-Corentin Buysse qui a pris sa retraite . Devenu entraîneur des gardiens, c'est d'ailleurs ce dernier qui a pris contact avec le Bordelais. "Je connais un peu le personnage, ça fait des années que l'on se croise, qu'on joue l'un contre l'autre. Il me connait aussi, on va travailler main dans la main."

Double champion de France avec Gap, Clément Fouquerel a encore faim de titres. "Je n'ai jamais gagné la Coupe de France", glisse-t-il, lui qui débarque dans un club qui voudrait bien remettre la main sur ce trophée remporté en 2019 et en 2020.

Chez les Gothiques et sous la houlette de Mario Richer, Clément Fouquerel "sait à quoi s'en tenir au niveau de l'effectif. Je sais qu'il y aura une équipe très compétitive qui va peut-être essayer de viser le top 4. Un club comme Amiens c'est une place qui vit hockey, où les supporters sont très présents. Il faudra garder les pieds sur terre parce qu'on sait qu'il y a plus gros mais sur une saison on ne sait pas ce qu'il peut se passer. C'est sur que je ne viens pas à Amiens pour me dire qu'on va essayer d'aller chercher seulement la 8e place."