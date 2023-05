Hockey sur glace : l'ancien Amiénois Jérémie Romand raconte son combat contre le cancer

Le 14 octobre dernier, la vie de Jérémie Romand, 35 ans a basculé. Souffrant du genou, puis du dos, l'ex joueur des Gothiques d'Amiens en Ligue Magnus de hockey sur glace (2018-2022) a multiplié les rendez-vous médicaux avant que le terrible diagnostic ne tombe : un cancer des os, une tumeur au niveau du fémur.

Sept mois plus tard, le colosse se confie à France Bleu Picardie sur son combat contre la maladie. "Au moment de l'annonce, tout s'effondre, tu ne sais pas ce qui va t'arriver", se souvient-il. "Avec ma compagne, on a mis deux à trois semaines à digérer la nouvelle. Et puis après, tu n'as pas le choix, il faut se soigner, se battre. Heureusement, lors des rendez-vous suivants, on m'a dit qu'il n'y avait pas de métastases, c'était des bonnes nouvelles et mentalement, c'est très important. Ce qui a été le plus dur, c'est l'attente entre chaque analyse, chaque rendez-vous"

"Pour les cheveux j'ai réussi à me faire à l'idée. La barbe, j'ai toujours un peu de mal."

Jérémie Romand entame alors une première phase de chimiothérapie. Et son allure immédiatement reconnaissable de viking barbu et chevelu change du tout au tout. "C'est le gros point de la maladie parce que c'est ce qui fait de toi quelqu'un de malade, quand tu n'as plus de cil, plus de sourcil. Pour les cheveux j'ai réussi à me faire à l'idée, la barbe, c'est vrai, j'ai toujours un peu de mal."

"Si je peux retourner sur la glace, jouer ne serait-ce qu'avec mon fils, je signe tout de suite."

Opéré du fémur en mars, il alterne entre chimiothérapie, pour éviter la récidive et rééducation pour se faire à sa prothèse. "Là ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé ma flexion à fond. Maintenant je dois retrouver de la force dans le quadriceps, le chirurgien m'a prévenu que ce serait long, entre un et deux ans."

Jérémie Romand a fait une croix sur le haut niveau, trop de risque que la prothèse casse. Il se fixe d'autres objectifs. "Si je peux retourner sur la glace, jouer ne serait-ce qu'avec mon fils, lui courir après aussi je signe tout de suite." Et en attendant, peut-être de reprendre sa formation d'entraîneur entamée à Amiens, il continue de suivre le hockey sur glace. Il passe du temps avec ses coéquipiers de Caen, regarde beaucoup de matches et scrute également de près la période des transferts. Il a vivement conseillé Amiens à son ami, le gardien Clément Fouquerel de s'engager chez les Gothiques