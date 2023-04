Hockey-sur-glace : le gardien des Gothiques d'Amiens, Henri Corentin Buysse met fin à sa carrière

Les "Riton, Riton" ne résonneront plus dans les travées du Coliseum. Henri Corentin Buysse, gardien emblématique de l'équipe amiénoise de hockey-sur-glace annonce ce mardi qu'il met un terme à sa longue carrière débutée en 2006 et au cours de laquelle il a totalisé plus de 500 matches professionnels, en club ou en équipe de France.

"À 35 ans, Henri-Corentin a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. L’Amiens Hockey Elite le remercie pour toutes ces années à défendre les couleurs amiénoises", explique le club dans un communiqué. Le gardien n'aura disputé que 24 matches lors de sa toute dernière saison. En janvier, il a subi une commotion cérébrale qui l'a éloignée de la glace.

Mais pour Henri Corentin Buysse, c'est "un départ qui n’en est pas vraiment un. Si le portier raccroche les patins de joueurs, il enfilera très rapidement ceux de coach. En effet, vous ne tarderez pas à retrouver Henri sur la glace. Il aura en charge le développement des jeunes gardiens du HCAS, ainsi que l’entraînement des gardiens du Centre de Formation et de l’équipe professionnelle des Gothiques", poursuit le club.