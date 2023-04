Hockey sur glace : "le recrutement est fait à 60%", selon l'entraîneur d'Amiens, Mario Richer

France Bleu Picardie : Où en est le recrutement, il y a eu douze départs, quand est-ce que le club va annoncer des arrivées ?

ⓘ Publicité

Mario Richer : c'est une décision qui revient au club, moi je suis entraîneur. Mais il y a environ 80% de l'effectif qui va changer. Au début de la saison dernière il y avait 23 joueurs, il y en a pas beaucoup qui restent. On garde un noyau mais pour les 80% qui vont arriver, je peux dire que c'est fait à 60%. La sélection commence au mois de janvier. Il y a des joueurs que tu regardes les années d'avant, tu suis leur progressions, tu prends des renseignements sur eux. Pour les étrangers on a jusqu'à 500 noms qui passent, donc tu choisis ceux que tu penses capables de venir aider ton équipe. A ce niveau là, il y a beaucoup de travail à faire.

Vos recrues seront essentiellement des Canadiens ?

La majorité oui. J'ai l'avantage de connaître beaucoup de joueurs, encore plus au niveau du Québec. J'ai encore beaucoup de contacts, je connais la majorité des entraîneurs, des managers, des propriétaires de clubs, des recruteurs. Et en plus, un Québécois normalement ça dit ce que ça pense, les entraîneurs ne vont pas te raconter de "bullshit". Ils te diront si tel ou tel joueur est bon mais ils n'oublieront pas de parler aussi de ses défauts. Au niveau du recrutement là bas, c'est rare que tu te trompes.

Et pour les joueurs français ?

Contrairement à il y a quatre ou cinq ans, le coût des joueurs français a explosé. Il faut avoir dix Français par équipe, et il n'y en a pas dix de qualité par équipe. C'est une réalité. Les meilleurs sont très chers et il y a une concurrence incroyable sur le marché. Certains clubs peuvent offrir ce que nous on ne peut pas. Si d'autres équipes offrent plus à un joueur, comme un appartement pour lui tout seul alors que nous on propose des collocations, et bien le joueur décide d'aller chez l'adversaire.

Est-ce qu'Amiens est en mesure de recruter un gardien du même niveau qu'Henri Corentin Buysse ?

C'est très difficile d'avoir un gardien de son niveau ! Henri a été extraordinaire pour nous, donc c'est difficile de le remplacer mais on va tout faire pour aller chercher un gardien français qui va faire le travail. L'important c'est de faire le travail, c'est pas de les comparer avec Henri. Ce que lui a fait, c'est du passé et on regarde vers l'avenir.

Donc votre choix de gardien est déjà arrêté ?

Oui. Ce sera un gardien français. Le club communiquera en temps voulu.

Romain Bault sera t-il toujours amiénois la saison prochaine ?

On sait que la moitié de la patinoire c'est des Bault ! Donc oui, oui, Romain sera toujours avec nous. C'est un joueur qui se défonce pour les Gothiques. Et en même temps, la saison prochaine il va battre le record du nombre de matches joués avec le maillot des Gothiques.

Allez vous réussir à conserver Tomas Simonsen ?

Il a encore une année de contrat avec nous, mais il a une clause de sortie pour aller jouer à l'étranger donc c'est lui qui va décider si il veut partir. Pour l'instant il est avec nous, on est très heureux mais il faut se préparer à un éventuel départ. Et si il ne part pas cette année, il le fera l'année prochaine.