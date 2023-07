Hockey sur glace : Mario Richer a un nouvel adjoint sur le banc des Gothiques d'Amiens

Depuis le départ d'Eric Medeiros, Amiens était à la recherche d'un entraîneur adjoint pour la prochaine saison de Ligue Magnus de hockey sur glace. C'est désormais chose faîte avec l'arrivée de Claude Devèze (53 ans) qui assistera Mario Richer.

"Claude à un long passé de joueur en France et déjà quelques années de coaching en France également", rappellent les Gothiques dans un communiqué publié ce dimanche. Le franco-canadien a joué plus de 20 ans et est passé notamment par Angers.

Coach en France puis en Italie

A la fin de sa carrière, Claude Devèze s'est reconverti comme entraîneur à Nantes, Tours ainsi qu'a Briançon et Brest où il finira Champion de D1. Il a également gouté à la ligue Magnus avec Briançon avant de s'expatrier en Italie où il a dernièrement remporté deux coupes cette saison.