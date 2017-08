Holibag : la start-up rouennaise qui remplace les consignes des gares

Pas facile de trouver des consignes dans les gares pour laisser sa valise. C'est pour remédier à ce problème qu'a été créée Holibag : la start-up rouennaise propose depuis un an de laisser ses bagages chez les commerçants partenaires. Explications.

Ça ne vous a pas échappé, surtout si vous en cherchiez une, les consignes des gares disparaissent. Sur les 3029 gares de France, seules 15 en proposent encore. Pas facile donc de trouver un endroit pour laisser ses valises. Et bien souvent les vacanciers doivent les garder avec eux (le temps de récupérer les clefs de l'hôtel ou de reprendre le train). C'est donc pour éviter ça que Holibag a été créée. Depuis un an, la start-up rouennaise propose de laisser ses bagages ou objets chez les commerçants.

Tout est parti d'un simple constat : en voyage à Amsterdam, Aymar Muina - l'un des trois fondateurs - veut poser sa valise le temps de récupérer les clefs de son logement. Problème : pas de consigne. Il trouve donc une solution en créant Holibag. Il suffit d'aller sur le site ou de télécharger l'application, de se localiser, de dire combien de temps on souhaite déposer ses bagages et Holibag nous dit ensuite les commerçants disponibles à proximité.

A Rouen, ils sont une cinquantaine pour l'instant a être partenaires. Parmi eux, Philippe Lavi, gérant de la boutique L' Escale des Contrées : "Ça me permet d'offrir un service supplémentaire à mes clients. La personne - en plus de déposer sa valise - va peut-être acheter quelque chose dans le magasin. Tout le monde s'y retrouve."

En Normandie, près de 80 commerçants sont associés à la nouvelle application

Par mois, ce sont entre 10 et 30 valises qui sont déposées dans sa boutique. Mais pas seulement... Ceux qui seraient encombrés par un gros manteau ou un casque de moto peuvent également les laisser en consigne. Philippe a même récemment eu une armoire chinée à la brocante et laissée dans son magasin le temps d'une journée.

Côté sécurité, Philippe laisse les bagages dans son arrière-boutique ou dans sa cave, les deux endroits étant équipés de caméras de surveillance. Il demande également aux clients d'ouvrir leur valise pour vérifier son contenu, avant d'être scellée devant le propriétaire.

Pour ce service comptez 4 euros pour 4 heures, 6 euros pour 6 heures et jusqu'à 12 euros pour 24 heures. 70% de la somme va dans la poche du commerçant, le reste est pour Holibag. En Normandie, près de 80 commerçant sont associés à la nouvelle application. En France ce sont 550 boutiques. Et l'application s'exporte à l'étranger : des tests sont effectués à Amsterdam et Lisbonne.