Hommage à Alexia Daval samedi à Metz : "courir sans avoir peur"

A son tour, Metz se mobilise pour rendre hommage à Alexia Daval tuée en Haute-Saône pendant son jogging. Une "course blanche" se tient ce samedi 11 novembre, en mémoire de la jeune femme, et pour rappeler des conseils de prudence.

Le rendez-vous est donné à 10h, devant la patinoire de Metz. Une seule consigne : porter un vêtement blanc, et une paire de chaussures de course. Comme dans plusieurs autres villes de France, les adeptes de la course à pied s'apprêtent à rendre hommage à Alexia Daval, cette jeune femme de 29 ans, retrouvée morte le lundi 30 octobre dernier, alors qu'elle était parti faire son jogging habituel.

Cette course d'hommage est soutenue par différentes associations : Athlétisme Metz Métropole, la Messine, les Foulées de Tom, Run in Metz, Metz Triathlon, l'AS cheminot. Ce moment sera aussi l'occasion d'échanger des conseils de prudence pour toutes les femmes qui s'adonnent à la course à pied. Marie-Hélène Comazzetto, créatrice de la course La Messine, est à l'initiative de l'événement. Elle était l'invitée de France Bleu Lorraine ce vendredi.

Il ne faut plus courir seul, ou alors éviter les endroits trop reculés. Et il faut éviter de publier ses parcours sur les réseaux sociaux avec les nombreuses applications mobiles qui existent

Marie-Hélène Comazzetto assure qu'elle ne s'est jamais sentie en danger, mais elle répète régulièrement ces messages aux jeunes filles qu'elle entraîne à la course à pied.

Courir c'est la liberté, et ce symbole doit rester : c'est avec qui on veut, où on veut, quand on veut

