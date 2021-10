Hommage à Bernard Tapie : les supporters annoncent que le cercueil reposera sur la pelouse du Vélodrome

C'est ce jeudi après-midi que débute l'hommage à Bernard Tapie à Marseille. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux les clubs de supporters South Winners, Ultras, Fanatics, Dodgers, MTP, Amis de l'OM, Vielle Garde, Hadifan Club et la famille Tapie annoncent qu'il sera possible de se recueillir au stade Vélodrome à partir de 17 heures. Dans le détail il est précisé que le rassemblera se fera en tribune Jean Bouin "pour partager un dernier moment avec le "BOSS" qui reposera au centre de la pelouse".

A partir de 18h le cercueil sera placé au centre du stade. On pourra lui rendre hommage. Il sera chez lui dans sa maison, dans notre maison à tous et c'est là qu'on lui rendra notre hommage. C'est vraiment important que Bernard Tapie et sa famille se retrouvent parmi les leurs - Christian Cataldo (Dodgers)