Issoudun, France

Les grands chefs cuisiniers rendent hommage vendredi à Joël Robuchon. Ils seront plus de 500 dans la cathédrale de Poitiers à15h pour saluer la mémoire du grand cuisinier. Joël Robuchon est mort le 6 août à 73 ans. La cathédrale, qui compte environ un millier de places, accueillera également une centaine de Meilleurs Ouvriers de France, un des nombreux titres obtenus par Joël Robuchon. Parmi les invités, le berrichon Alain Nonnet, chef du restaurant La Cognette à Issoudun dans l'Indre.

Joël c'est un modèle pour moi." Alain Nonnet, chef du restaurant La Cognette à Issoudun

Il se souvient de sa rencontre avec le chef Robuchon : "je l'ai connu en 1976 lorsqu'il m'a battu pendant la finale des Meilleurs Ouvriers de France ! C'état quelqu'un d'extrêmement gentil. Plus tard, je suis allé faire un stage d'une semaine dans son établissement du 16ème arrondissement de Paris, le Café Jamin. C'était un très bon copain, un très bon ami. Je l'ai vu en mars dernier, nous étions ensemble en voyage à Hong-Kong."

à lire Hommage à Joël Robuchon : dans les coulisses de la préparation à Poitiers

Le chef berrichon tenait absolument à assister à ce dernier hommage : "je ne peux pas ne pas y aller, ce n'est pas une obligation mais c'est une histoire de fidélité, c'est un devoir moral. C'est un homme qui m'a beaucoup appris, beaucoup rendu service et je tiens à être présent pour son dernier voyage."

Pour les personnalités politiques, on ne sait pas encore qui représentera l'Etat et le gouvernement mais les personnalités locales assisteront à cette messe on pense notamment à l'ancien Premier ministre et ancien sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin qui devrait dire un mot. Très proche de Joël Robuchon, ils avaient imaginé ensemble l'installation de l'institut Robuchon à Montmorillon en Sud Vienne.