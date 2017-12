Hommage à Johnny : des centaines de fans ont passé la nuit devant la Madeleine

La foule était de plus en plus dense ce samedi matin devant l'église de la Madeleine et sur les Champs-Élysées pour assister à l'hommage national à Johnny Hallyday, décédé mercredi. Des fans venus de toute la France ont rejoint Paris et certains ont dormi sur place.

Ils sont venus de loin, en bus, en train en avion ou par leurs propres moyens pour dire au revoir à Johnny Hallyday. Dès 6h, ce samedi matin, une foule compacte se pressait déjà devant l'église de la Madeleine, où aura lieu la cérémonie religieuse

Déjà beaucoup de monde à 6h du matin devant l'église de la Madeleine pour rendre hommage à Johnny pic.twitter.com/3TKBJJiFS4 — Aurélie Casse (@AureCasse) December 9, 2017

Les spectateurs convergeaient également dans la matinée vers la Concorde et les Champs-Élysées, où le cortège funéraire défilera dès 12h, accompagné de plusieurs centaines de motards.

Les Champs-Élysées se remplissent ... doucement pic.twitter.com/fQxMdeeVBQ — Antoine Bayet (@fcinq) December 9, 2017

Le dispositif annoncé, hors normes, est à la hauteur de la place qu'occupait le chanteur aux près de 60 ans de carrière et plus de 100 millions de disques vendus.

Suivez l'hommage à Johnny sur France Bleu à partir de 11h.

