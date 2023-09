Hommage à Louis Mexandeau : 300 personnes à la mairie de Caen pour saluer sa vie et son parcours

Son chapeau noir et son écharpe rouge suspendus à un porte-manteau devant ses proches dans la salle du réfectoire de la mairie de Caen. "Cela rappelle sa silhouette. Celle qui a marqué ces dernières années. Il portait ce chapeau et cette écharpe en hommage à François Mitterrand", sourit Martine Denis, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste du Calvados.

Ils sont presque 300 proches, amis, anciens alliés ou adversaires politiques à être venus, ce samedi 30 septembre 2023, pour rendre hommage à Louis Mexandeau, ancien ministre et élu du Calvados. "Les murs de cette enceinte vibrent encore des joutes oratoires entre Louis Mexandeau et Jean-Marie Girault (ndlr. ancien maire de Caen), souligne Joël Bruneau, maire de Caen. C'est pourquoi il était juste et légitime qu'un hommage lui soit rendu ici."

Devant l'assemblée, réunie dans la mairie de Caen, le chapeau et l'écharpe de Louis Mexandeau. © Radio France - Léni Flouvat

Décédé le 14 août 2023, Louis Mexandeau a été élu municipal à Caen, député dans le Calvados et ministre sous François Mitterrand. "Il a été candidat de toutes les élections", indique Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados, l'un des successeurs de celui que ses proches appelaient "Mex".

Un homme drôle et érudit

Les souvenirs et les anecdotes s'enchaînent. De ses remarques à l'ancien président du Stade Malherbe Caen, Jean-François Fortin, avant un match, à ses traits d'humour dans l'intimité, Louis Mexandeau a marqué son entourage. "Parler de Louis, c'est parler de politique. De football. De vin. De Victor Hugo. Nous n'en parlerons plus avec lui à présent", témoigne, émue, Laurence Dumont, ancienne députée socialiste du Calvados.

Chacun trouve les mots pour relater des moments passés avec Louis Mexandeau. Des mots qui reprennent les frasques du socialiste. Des mots qui font rire dans ce moment d'émotion. "Je garderai le souvenir d'un érudit et d'un bon vivant. Double caractéristique qui en faisait un convive convoité. J'ai le souvenir d'un repas avec lui. Une soirée mémorable. Émaillée de bons mots. D'anecdotes inoubliables. Voire d'un récital de chansons engagées", raconte l'actuel maire de Caen.

Le maire de Caen, Joël Bruneau, a pris la parole en premier pour souligner le choix du lieu pour rendre hommage à Louis Mexandeau. © Radio France - Léni Flouvat

Sa fille, Cécile Mexandeau a tenu à prendre la parole pour parler plus intimement de son père. "Malgré ses prises de parole tonitruantes, il était un homme pudique, secret, affectueux et sensible. Louis était aussi facétieux, moqueur et le premier à rire à ses propres blagues, confie sa fille. Jamais, je n'ai entendu mon père se plaindre. Mais, le 31 juillet, il est sorti faire un tour dans le jardin et je l'ai vu fatigué. Il est rentré, s'est assis sur son fauteuil et m'a dit « Je crois que je suis en train de mourir »." Louis Mexandeau est décédé, 15 jours plus tard.