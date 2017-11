Hommage à Marie et Mathias : "Un concert pour fêter la vie"

A l'approche du deuxième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, une soirée rendra hommage à Marie Lausch et Mathias Dymarski, ce vendredi 10 novembre, aux Arènes de Metz.

Un concert pour aller de l'avant, pour célébrer la vie, la jeunesse, et tout ce qu'aimaient Marie Lausch et Mathias Dymarski. Les deux jeunes mosellans font partie des 130 victimes des attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Ils étaient au Bataclan. Depuis, leurs parents et leurs proches honorent leur mémoire, à travers l'association Marie et Mathias, avec une force et une dignité admirable.

Un premier concert anniversaire avait attiré près de 800 personnes, l'an passé à TCRM Blida. Cette année, l'événement se tient aux Arènes de Metz, ce vendredi 10 novembre (informations, horaires et réservations ici).

"Nous voulons fêter la vie et donner une réponse positive à toute cette jeunesse qui nous suit et qui nous porte" explique Maurice Lausch, le père de Marie. C'est le sens de l'action de l'association, qui, au delà de son travail mémoriel, a distribué cette année 12.000 euros de bourse à des jeunes artistes, étudiants, créateurs. Les jeunes sont "les moteurs" de cette démarche confie Maurice Lausch, qui se qualifie, avec Jean-François Dymarski, le père de Mathias, de "catalyseurs".