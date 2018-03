Metz, France

Arnaud Beltrame rejoint la liste "des héros français, il incarne l'esprit français de résistance", ce sont les mots choisis par Emmanuel Macron pour rendre l'hommage de la nation à celui qui a sacrifié sa vie pour sauver celle d'une femme qui était prise en otage vendredi dernier par le terroriste du supermarché de Trèbes (Aude).

A la gendarmerie de Metz, le général Bruno Jockers, commandant de gendarmerie de la région Grand Est, a salué le geste d’Arnaud Beltrame, un acte de bravoure qui nous donne plein d'espoir à ses yeux : "parce qu’il s’est montré plus fort que le terroriste. Parce qu’il a eu ces valeurs d’abnégation, de don de soi. Parfois, nous nous posons des questions sur le sens de notre engagement, sur notre capacité à défendre nos valeurs, et là il nous a donné la réponse. Il a gagné parce que ce sont ses valeurs qui ont triomphé et qui vont faire que dans notre pays les gens vont se sentir plus forts".

Arnaud Beltrame n'a pas décidé par hasard de se livrer au terroriste. Il avait l’habitude d’être en première ligne. Il était rompu aux situations de danger, il avait servi dans des unités d’intervention. Il a, sans nul doute, très vite analysé la situation. L’objectif de son geste est avant tout de faire cesser la tuerie. (général Jockers)

Arnaud Beltrame aimait la vie, "il devait se marier religieusement cet été. Il avait devant lui des années de bonheur. Il respirait la joie de vivre. Son exemple rayonnera longtemps, ses valeurs, nos valeurs, ont gagné" conclu le général Jokers. Les gendarmes pleurent leur camarade, ils serrent les rangs et mesurent avec "gratitude" le soutien de la population.

