Hommage à Paty : "la laïcité, c'est une affaire collective", estime le responsable du DU Laïcité de Belfort

Presqu'un an jour pour jour, Samuel Paty, professeur dans un collège de la région parisienne, était sauvagement décapité pour avoir montré à ses élèves les caricatures de Mahomet parues dans Charlie Hebdo. Une journée hommage lui est rendue ce vendredi 15 octobre dans les établissements scolaires.

C'est un meurtre qui avait suscité un vif émoi en France, celui de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) était décapité par un islamiste, à quelques pas de son établissement, après une polémique née d'un cours sur la liberté d'expression, où des caricatures de Mahomet avaient entre autres été étudiées. Aujourd'hui élèves et enseignants sont donc invités à honorer sa mémoire. C'était l'objet de l'interview de la matinale de France Bleu Belfort Montbéliard, avec Guillaume Jehannin, enseignant à l'IUT de Belfort-Montbéliard, responsable du nouveau Diplôme Universitaire Laïcité.

France Bleu Belfort Montbéliard : Pourquoi c'est important aujourd'hui de proposer une telle formation?

Guillaume Jehannin : Alors, c'est important à plus d'un titre. Le premier titre, c'est justement la discussion qu'on a ce matin. Il faut arriver aujourd'hui à distinguer beaucoup de choses sur la question de la place de la religion dans notre société. C'est une affaire du djihadisme, donc c'est une affaire de terrorisme. La laïcité, c'est une affaire collective et donc il y a vraiment un distinguo à faire. Et d'ailleurs, dans l'Etat, il y a des procédures différentes pour lutter contre le terrorisme et pour faire valoir les principes de la République dont la laïcité peut faire partie.

Qui sont vos élèves et pourquoi viennent-ils suivre cette formation?

On est très content d'avoir 22 stagiaires cette année, donc des gens qui ont une appartenance cultuelle et qui vont pouvoir être aumôniers dans des milieux fermés. Parce que vous savez que ça, c'est la laïcité. Quand les personnes ne peuvent pas sortir, on doit leur proposer et leur garantir la possibilité d'exercer leur culte, que ce soit dans les prisons, à l'armée, dans des hôpitaux ou dans des EPAD. Et donc, il y a des aumôniers qui vont être formés à la laïcité. Pour nous, ça peut être aussi des gens qui sont dans le milieu. On est un gendarme, des gens qui sont de milieux socioculturels, qui travaillent dans les différents secteurs.

Est-ce que depuis cette affaire Samuel Paty, vous avez eu d'autres élèves qui veulent peut-être chercher des réponses aux questions qui se posent?

J'ai des étudiants qui ont souvent des difficultés à aborder certains sujets. On évoque beaucoup de choses sur les réseaux, qu'on exprime dans des cercles restreints. Mais les gens se retrouvent par mode d'accointances. Mais il y a peu d'espaces communs, de débats. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui sur la question de la laïcité, c'est à la fois de l'information, de l'instruction. Il y a besoin d'avoir du fond à la fois sur l'histoire pour comprendre que la laïcité, ça n'a jamais été drôle en France. Ça n'a jamais été facile. Il y a toujours eu des tensions.

Est ce qu'il faut craindre des incidents aujourd'hui lors de cette journée hommage à Samuel Paty?

Non. Peut être que dans des collèges et lycées, ça existe. Vous savez, il faut territorialiser les choses. Les études sur ce qu'on appelle le séparatisme, par exemple, ou l'islamisation de certains quartiers. Ces situations sont très situées dans le temps et dans l'espace. Elles existent. Mais c'est loin d'être un phénomène massif qui concernerait l'ensemble de la France. Par contre, il y a des sujets qui concernent tout le monde en dehors de la religion. Je pense que la question de la nourriture, par exemple, ça, c'est une question de la laïcité. Il y a des véganes, il y a des musulmans....

Est ce que vous comprenez l'attitude de certains de vos confrères, de vos collègues professeurs qui n'osent plus parler de ces sujets dans leurs classes, qui n'osent plus aborder le thème de la laïcité?

Les collègues, il y en a beaucoup de différents. S'ils n'osent plus, je peux comprendre, s'ils ont peur aussi. Mais ça, ça peut arriver encore une fois sur certains territoires.

La laïcité, c'est dès l'enfance qu'il faut apprendre, selon vous?

Oui, comme beaucoup de sujets, parce que la laïcité concerne l'intime, c'est à dire que la laïcité, c'est la confrontation entre l'intimité et l'espace public. Et ça, ça s'apprend très tôt. Donc, effectivement, notre société a évolué sur ces questions d'intimité. Sur ces questions de lien entre l'intimité et le public. Les réseaux sociaux ont explosé. Maintenant, on s'expose, on expose notre intimité à tous. Il faut que tout le monde puisse effectivement se construire dans cette culture là.