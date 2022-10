Hommage à Samuel Paty, à Privas les collégiens poursuivent le travail de mémoire

Au collège Bernard de Ventadour à Privas en Ardèche, le cours d'histoire-géographie de la classe de cinquième a débuté par une minute de silence observée dans l'ensemble de l'établissement. Ce lundi 17 octobre 2022 était choisi pour rendre hommage à la mémoire du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne. Un travail de mémoire effectué depuis deux ans maintenant pour ces élèves de 5°, et qui leur permet aujourd'hui de mieux comprendre "la gravité des faits" explique Patrice Gros, inspecteur d'académie de l'Ardèche, présent dans le collège pour l'hommage.

Un travail de mémoire pour mieux comprendre la gravité des faits

Albane était en CM2 quand Samuel Paty est assassiné, alors âgée de dix an, elle estime qu'elle était alors trop jeune pour comprendre. "Je savais qu'il s'était fait assassiné mais rien de plus. Et quand je suis arrivée en sixième l'année dernière, on y a vraiment travaillait une heure. On faisait des schémas et là j'ai vraiment compris". Et ce lundi c'était aussi l'ambition du cour préparé par la professeure d'histoire-géographie Carole Saizon : contextualiser les faits et aborder plus en détails les principes de laïcité et de liberté d'expression. Un travail dont s'est félicité Patrice Gros "Il est important effectivement de se rappeler ce qui s'est passé ce 16 octobre 2020. On voit bien dans la réaction des élèves que la notion de valeur de liberté de laïcité c'est quelque chose qui est en train de se construire progressivement. "