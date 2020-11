Hommage à Samuel Paty au lycée Limosin à Limoges :"nous ne devons pas reculer !"

C'est une rentrée très particulière ce lundi dans les établissements scolaires. La matinée sera marquée par les hommages à Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné et décapité en région parisienne après avoir travaillé avec ses élèves sur des caricatures du prophète Mahomet. Une minute de silence sera respectée par les élèves et il y aura une lecture de "La lettre aux instituteurs et institutrices" de Jean-Jaurès. Parmi elles, Myriam Alvès, professeure d'histoire au lycée Léonard Limosin à Limoges. Elle a partagé avec nous ses impressions avant de retrouver ses élèves. Interview.

Nous avons un peu d’appréhension

C'est la 1ère fois que vous revoyez vos élèves depuis l’assassinat de votre collègue. Comment envisagez-vous ces retrouvailles ?

C’est un retour en classe pour lequel nous avons un peu d’appréhension. Mais c'est très important de renouer le lien avec les élèves. De revenir sur cet événement dramatique qui s'est déroulé la veille des vacances. De recueillir leur parole pour ensuite essayer d'apporter des réponses. Et puis surtout de rappeler les fondamentaux de l'école et les valeurs de la République.

C'est important de marquer le coup à l'école, là où a lieu l'apprentissage ?

C'est fondamental ! Le rôle de l'école est véritablement celui là. Expliquer ces valeurs. Qu'elles doivent nous unir et qu’elles sont fondamentales. Qu'elles ne peuvent pas être remises en cause et qu'à chaque atteinte, tous les personnels de l'Education Nationale doivent se saisir de ce moment pour expliquer ces valeurs, même si certains élèves peuvent en douter.

Ce sont toutes les disciplines qui sont concernées par ces questions

Au fil des années, comment a évolué la réaction des élèves par rapport à des thèmes parfois délicats comme la religion ou l'extrémisme ?

Je trouve que nos élèves sont intéressés. Ils veulent comprendre. Parfois, certains peuvent remettre en cause ces thématiques ou ces valeurs et ces libertés. Mais c'est à nous enseignants de rappeler avec force ces valeurs et ces piliers de la République. Il peut arriver qu'en classe, des questions se posent. Que des interrogations aient lieu. Mais je crois que chaque enseignant doit fermement rappeler ces principes. Et les actions que nous réalisons tout au long de l'année vont dans ce sens.

Le but d'un attentat est de terroriser. Pensez-vous que certains professeurs puissent avoir peur désormais d'aborder ces sujets délicats ou travailler avec certains documents ?

Je pense que oui. Je pense que chaque enseignant peut se poser légitimement la question de savoir si oui ou non il va montrer tel ou tel document. Si oui ou non il doit montrer ou pas les caricatures du prophète Mahomet. Si oui ou non il doit aborder telle ou telle thématique. En histoire, en géographie mais aussi dans d'autres disciplines. En sciences notamment. Car ce sont toutes les disciplines qui sont concernées par ces questions. Ce sont tous les moments de la vie dans l'établissement qui peuvent un moment ou à un autre être mis en porte-à-faux. Mais je pense que nous ne devons pas reculer. La liberté pédagogique fait que chaque enseignant peut choisir à quel moment il va utiliser tel ou tel support pour amener ses élèves à comprendre telle ou telle notion. A intégrer telle ou telle valeur. Mais nous ne devons pas reculer.