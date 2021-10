Hommages à Samuel Paty dans sa ville, son collège et à l'Élysée, un an après son assassinat

Un an jour pour jour après son assassinat, des hommages au professeur Samuel Paty ont lieu ce samedi dans le Val-d'Oise où il vivait, dans les Yvelines où il enseignait, et à Paris où sa famille est reçue à l'Élysée.

Après les hommages rendus vendredi à Samuel Paty dans des milliers d'établissements scolaires de France, place ce samedi aux hommages officiels à l'enseignant assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression. Des hommages organisés à Eragny-sur-Oise, où vivait Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait, ainsi qu'à Paris, au ministère de l'Éducation nationale, à l'Élysée et à la Sorbonne

Une plaque au ministère de l'Éducation

Dans la matinée, une plaque d'hommage a été inaugurée dans l'entrée du ministère de l'Éducation nationale à Paris. "Samuel Paty a eu raison de faire cours sur la liberté d'expression (...) Nous ne l'oublierons jamais, a déclaré Jean-Michel Blanquer. Son sacrifice n'a pas été vain, il nous engage et nous oblige", a-t-il insisté lors de cette inauguration en présence des parents et de la famille de l'enseignant, ainsi que d'anciens ministres de l'Éducation comme Vincent Peillon, Luc Chatel, Jack Lang, Jean-Pierre Chevènement, Luc Ferry, Lionel Jospin, Najat Vallaud-Belkacem ou Benoît Hamon. "Rendre hommage à Samuel Paty, c'est rendre hommage à la République", a de son côté déclaré Jean Castex. Le professeur a été assassiné dans "les conditions les plus abjectes", "tout simplement parce qu'il remplissait sa mission", a ajouté le Premier ministre.

"Avec sa mort, c’est une part de nous-mêmes, de l'idéal républicain, qui ont été pris pour cible. (...) C'est un serviteur de la République qui a été assassiné. (...) Rien ne saurait être pire que l'oubli."- Jean Castex

La plaque porte l'inscription "Hommage à Samuel Paty, 18 septembre 1973 - 16 octobre 2020, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Assassiné par un terroriste islamiste pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République dont la liberté d'expression".

Une fresque dans la commune où il vivait

Alors que la plaque était dévoilée à Paris, une cérémonie était également organisée à une trentaine de kilomètres, dans la commune du Val-d'Oise où vivait Samuel Paty. Une fresque graffée sur le thème de la liberté d'expression a été inaugurée à Eragny-sur-Oise devant le gymnase de la Butte en présence de dizaines d'habitants, amis et voisins, ainsi que de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France.

Les autres hommages prévus dans la journée

En début d'après-midi, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), lors d'une rare prise de parole, des enseignants du collège du Bois d'Aulne, où Samuel Paty enseignait, prononceront un discours, notamment devant des élèves, des parents, l'ancienne principale de l'établissement et le ministre de l'Éducation nationale. À 15h, la mairie dévoilera de son côté un monument en forme de livre sur l'une des places centrales de la commune.

La famille de Samuel Paty sera ensuite reçue par Emmanuel Macron à l'Élysée.

Enfin, un square situé face à la Sorbonne, rue des Écoles, sera rebaptisé square Samuel-Paty, lors d'une cérémonie que la mairie de Paris veut simple et recueillie.

