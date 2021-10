À la veille des un an de l'assassinat de Samuel Paty devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, un hommage lui était rendu ce vendredi dans tous les établissements scolaires. Minute de silence, débats, chansons et pièces de théâtres, élèves et enseignants se sont recueillis dans l'émotion.

"C'est pas juste" : élèves et professeurs émus lors de l'hommage à Samuel Paty

"Nous rendons hommage à un homme exemplaire, apprécié de tous. Chacun, en regardant sa vie, voit à quel point cet homme était bon", a décrit vendredi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, devant les élèves et les professeurs du lycée Jean-de-la-Fontaine, à Paris. Un hommage national était rendu dans les établissements scolaires français au professeur d’Histoire-Géographie décédé le 16 octobre 2020 à l'âge de 47 ans devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Enseignants et élèves avaient préparé différents temps de recueillement, comme France Bleu a pu le constater.

Dans la matinée, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a assisté à un des hommages dans un lycée parisien, où il a affirmé que "Samuel Paty faisait partie de ces grandes personnalités de la République auxquelles nous ferons toujours référence, comme un emblème", Le ministre affirmant : "des salles et des écoles portent et porteront le nom de Samuel Paty, pour montrer que sa mémoire, en aucun cas, ne sera oubliée."

Samedi, devant le ministère de l'Education nationale, une plaque rendant hommage à Samuel Paty sera inaugurée, en présence du Premier ministre Jean Castex. La famille de l'enseignant assassiné sera ensuite reçue dans l'après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Un square Samuel-Paty sera également inauguré face à la Sorbonne.

Cour Samuel Paty, pièces de théâtre, dépôts de fleurs

La forme que prenait cet hommage national dans chaque établissement était laissée libre. Enseignants et élèves ont donc multiplié les initiatives comme au collège Rameau à Dijon où la cour a été renommée _"Samuel Paty"_, et un arbre a été planté. Une cérémonie très intense, rapporte France Bleu Bourgogne, où élèves et professeurs avaient les larmes aux yeux, des enfants adolescents ont notamment créé une pièce de théâtre en la mémoire de l’enseignant.

Au lycée Jean Zay d'Orléans, les enseignants ont rédigé une lettre pour rendre hommage à Samuel Paty, comme vous pouvez le lire sur France Bleu Orléans. Une initiative bien reçue par les élèves, "cette valeur est l'une des plus importantes de notre nation", explique un élève de terminale, d'autres pointent la cruauté et l'injustice de cet assassinat comme Manon en cinquième : "c'est pas juste qu'il se soit fait tuer ! "

Dans la cité scolaire Camille Vernet à Valence, 1500 élèves se sont rassemblés dans la cour de l'établissement en présence d'enseignants et de la députée Mireille Clapot. Un olivier a été planté en mémoire du professeur assassiné il y a un an.

1500 élèves rassemblés dans la cour de la cité scolaire Camille Vernet à Valence. © Radio France - Erwan Chassin

Une salle du rectorat de l'académie Nancy-Metz a déjà été baptisée du nom de Samuel Paty, explique au micro de France Bleu Lorraine Nord, Jean-Marc Huart le recteur de l'académie Nancy-Metz. Samedi à Florange, le nom du professeur sera également donné au parvis du collège Louis Pasteur. Jean-Marc Huart se dit favorable à ce que des établissements ou des salles d'histoire-géographie le soient aussi dans l'académie.

"On n'a eu aucune formation", déplore le monde enseignant

Des temps de débats, d'échange, d'information étaient aussi organisés par les professeurs volontaires dans les établissements partout en France. Des moments éducatifs importants auxquels certains professeurs regrettent de ne pas avoir mieux été formés, comme le raconte Jérôme Guy, directeur de l'école primaire Pierre et Marie Curie de Canet sur France Bleu Roussillon. "Nous manquons d'accompagnement et de soutien de notre hiérarchie quand on aborde ces sujets", estime Jérôme Guy, qui critique son ministère : "il donne l'impression de s'en occuper en envoyant quatre affiches qui n'ont rien à voir avec la laïcité d'ailleurs".

Béatrice Vincent, professeure d'histoire-géographie au lycée Edouard-Herriot, à Voiron en Isère, explique à France Bleu Isère, que beaucoup d'enseignants hésitent encore à aborder le thème de la laïcité avec leurs élèves. "Savoir débattre, argumenter, ne pas être d'accord avec quelqu'un d'autre, c'est ce que l'on doit apprendre", dit-elle. "Personne au ministère, ne nous a dit de ne plus aborder le sujet des caricatures, mais certains s'auto-censurent, et on ne peut pas leur en vouloir", détaille-elle.