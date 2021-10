Hommage à Samuel Paty : "encore des difficultés dans le traitement des violences envers le personnel"

Un hommage est rendu ce vendredi dans les établissements scolaires en France. Un an après l'assassinat du professeur, il y a toujours des difficultés à faire remonter les problèmes entre enseignants et élèves selon Hugo Lassalle, secrétaire général du SNES FSU de l'académie de Bordeaux.

Elève et enseignants de Gironde rendent hommage à Samuel Paty, ce vendredi 15 octobre, un an après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Chaque établissement en France peut commémorer la mort de l'enseignant à sa façon : une minute de silence, des temps échanges ou de réflexions en classe.

Un drame qui avait provoqué un émoi national et mis en lumière les difficultés à faire connaître les violences entre enseignants et élèves et leurs professeurs. "Dans notre hiérarchie, il y a encore des difficultés dans le traitement des violences adressées au personnel. On a du mal à se faire entendre", affirme Hugo Lassalle, secrétaire général du SNES FSU de l'académie de Bordeaux, invité de France Bleu Gironde, ce vendredi.

il manque un traitement collectif et cohérent au delà des établissements - Hugo Lassalle, secrétaire général du SNES FSU de l'académie de Bordeaux

"Il y a toujours un soupçon de culpabilité qui pèse sur un enseignant qui va être victime de violences verbales ou de violences physiques. C'est souvent à lui de se justifier et c'est très difficile aussi pour lui de faire sortir ses difficultés de l'établissement et d'avoir un traitement institutionnel cohérent", témoigne Hugo Lassalle.

Selon le secrétaire académique du SNES FSU, il faut prendre exemple sur d'autres institutions publiques pour régler la situation : "Dans d'autres ministères, on voit que l'attitude est beaucoup plus ferme. On n'a pas cette culture là, l'Education nationale. On n'a pas ce soutien et c'est vrai qu'il manque un traitement collectif et cohérent au delà des établissements. Chaque incident est traité de manière isolée, en fonction des collègues et de leur manière de se défendre ou de leur ressenti. On va aboutir à des sanctions différentes, ce qui ne nous paraît pas très pédagogique."

Lundi, une enseignante du lycée Jacques Prévert de Combs-La-Ville, en région parisienne, a été violentée par un élève de sa classe. Il a été condamné à cinq mois de prison avec sursis.