Hommage à Samuel Paty : la Licra appelle à la vigilance contre le "fondamentalisme islamiste"

#Jesuisenseignant, "Liberté j'écris ton nom", c'est avec ces mots qu'un rassemblement sur le square Charles de Gaulle, à Toulouse, ce dimanche, a rendu hommage à Samuel Paty. Il y a deux ans, jour pour jour, le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géo a été assassiné par un terroriste islamiste à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Cinquante personnes environ étaient présents au rassemblement ce dimanche.

Lucas Duval, délégué national jeune de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), a appelé à continuer le combat contre l'extrémisme religieux. "313 signalements d'atteinte à la laïcité ont été faits au ministère en septembre, observe-t-il. C'est plus que l'année dernière, et l'année d'avant. Ce fondamentalisme, religieux, islamiste, est de plus en plus prégnant dans nos écoles, dans notre société. Il faut que la République se réaffirme par ses valeurs. Ces valeurs ne sont pas là pour contraindre les gens, mais pour s'émanciper, être libres, égaux. Il faut cependant respecter certaines règles : les règles de la République."

Après quelques prises de parole, les personnes présentes ont été invitées à respecter une minute de silence.