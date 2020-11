Hommage à Samuel Paty : le préfet et la rectrice président la cérémonie au lycée "Clos de Pouilly" à Dijon

Après deux semaines de vacances, 12 millions d'élèves, dont ceux des écoles primaires désormais masqués, ont effectué ce lundi 2 novembre, une rentrée scolaire particulière entre vigilance sanitaire et sécuritaire, et hommage à Samuel Paty. A Dijon, le préfet Fabien SUDRY et la rectrice de l'académie de Dijon, Nathalie Albert-Moretti ont rejoint les enseignants et les élèves du Lycée Clos de Pouilly pour présider la cérémonie en hommage au professeur décapité pour avoir montrer en classe, une caricature de Charlie Hebdo sur le prophète Mahomet.