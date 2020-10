Hommage à Samuel Paty : plusieurs rassemblements ce mercredi en Béarn

Ce mercredi, le même jour que la cérémonie d'hommage nationale, à Paris, à la Sorbonne, en présence d'Emmanuel Macron, plusieurs rassemblements ont été organisés en Béarn, pour se souvenir de Samuel Paty, ce professeur tué pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. La cérémonie parisienne a été retransmise à Pau devant l'hôtel de ville à partir de 19h30.

Mais auparavant, des cérémonies d'hommage ont été organisées aussi devant les mairies d'Oloron, de Lescar, de Billère, ce mercredi midi. Des professeurs mais aussi des citoyens sont venus pour défendre la liberté d'expression.

On fait très attention aux réactions des parents...

— un professeur en collège à Pau

Julien Bayssac, par exemple, considère que "c'était un devoir de venir, étant en vacances." Pour ce professeur dans un collège de Pau, "il y a une évolution des mœurs. Parfois, on s'autocensure, on fait très attention des réactions qu'il peut y avoir à la maison. On a des parents qui peuvent nous appeler, sur nos téléphones personnels, parce qu'il y a eu la période du Covid et que les numéros ont été communiqués. Ce sont des comportements qui n'existaient pas avant."